硬对“黄马甲”　法国拟立法严惩暴力示威

法国总理爱德华·菲利普7日对“黄马甲”卷土重来展现强硬立场，言明将修订法律，严惩未经申报的示威和暴力分子。

菲利普当天告诉法国电视一台，政府将参照禁止足球流氓进入体育场馆的现有法律，制定新条款，预期最快2月初提交国民议会审议。

“我们需要维护在法国示威的权利，同时必须严惩那些违反法律的人，”菲利普说，“这就是政府为什么赞同更新法律，以惩罚那些没有履行申报示威义务的人，以及那些参加没有事先申报示威活动的人和在示威中蒙面的人。”

以减少碳排放为理由，法国政府去年调高燃油税，拟定今年1月1日再次调高。去年11月17日开始，法国多地出现“黄马甲”示威，随着一些极左、极右阵营和暴力团伙成员加入，部分城市爆发骚乱，其中包括首都巴黎。

新年第一个周末，全国大约5万人走上街头。在巴黎，示威者5日驾驶叉车冲撞一座法国政府大院的大门；在圣日耳曼大街点燃摩托车和路障；与防暴警察在塞纳河一座桥上爆发小规模冲突，导致塞纳河一家船舶餐厅着火，一名警员受伤。

菲利普说，一些“暴徒”在巴黎和其他主要城市打砸商店和银行，给社会造成分裂和破坏。新法律将强迫他们为造成的损害作出赔偿。政府将建立一份特别档案，用于识别暴力分子，禁止这些人参加游行和集会。（王逸君）【新华社微特稿】

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