英报曝英欧商讨延迟“脱欧” 遭首相办公室否认

英国议会下院下周将投票表决英国就退出欧洲联盟与欧盟达成的协议。英国媒体7日披露，英欧官员正商讨延长《里斯本条约》第50条所规定两年“脱欧”谈判期限的可能性。但这一说法遭英首相办公室否认。

英媒还披露，欧盟方面提出一些帮助“脱欧”协议在议会“闯关”的建议，但就重新谈判协议的可能性没有松口。

【试探】

英国《每日电讯报》7日以3名欧盟人士为消息来源报道，英国官员已就延长《里斯本条约》第50条所设期限“打探口风”，试探在何种条件下，欧盟可能同意延长谈判期。

一名欧盟外交人士说，英方“直到最近”才提及此事，“但我们听到越来越多”相关消息。“我们推断这以英国议会内部一些谈话为依据。”

《里斯本条约》第50条规定，欧盟成员国“脱欧”须与本国“宪法要求一致”，即受本国合法选举政府和民众认可。自宣布“脱欧”之日起两年内，成员国须与欧盟磋商“脱欧”具体过程和“脱欧”后双方互动框架并达成协议。

《每日电讯报》披露，英国官员探口风的原因在于，担忧“脱欧”协议难以在3月29日前经英欧议会批准后正式生效。

延长第50条所设期限须经过全部欧盟成员国同意。一名欧盟官员先前暗示，可能给予英国“技术性延期”，以便让“脱欧”协议生效，或让英国有时间完成议会选举或公投。但这一延期不会持续至今年7月6日，即新一届欧洲议会正式就任前。

就上述报道，英国首相办公室发言人7日向路透社记者重申，英国将如期“脱欧”，“不会延长第50条”期限。

欧盟最高法院欧洲法院上月裁定，英国可单方面撤回“脱欧”决定、即撤回启动第50条的正式通知书。按照路透社的说法，这让部分“留欧派”人士预期，可借助再次公投阻止英国“脱欧”。

【帮忙】

路透社同一天援引欧盟人士提供的消息报道，欧盟正在考虑如何帮助英国首相特雷莎·梅赢得议会对“脱欧”协议的支持。

欧盟方面说，特雷莎·梅去年12月在欧盟峰会上提议，英欧双方承诺在2021年底以前达成新的英欧贸易协议。

如此一来，“脱欧”协议中关联爱尔兰边界的“担保方案”将不会启动。因为英欧双方先前商定，确保双方关系稳定的“脱欧”后过渡期直到2022年某一时刻才会结束。

不过，按照路透社的说法，欧盟方面没有对英方上述提议作出明确承诺。

对英国要求欧盟就所持立场作更多详细澄清，欧盟官员说，可能会与英国政府互换法律文书，设定对英欧未来贸易协定完成时间的预期。但欧盟方面对法律文书可能与既定文件表述不一致有顾虑。

至于更改现有“脱欧”协议条款，欧盟委员会首席发言人马加里蒂斯·斯基纳斯7日重申，“摆在台面上的协议就是最好且唯一可能达成的协议”，“不会重新谈判”协议。

美国国务卿迈克·蓬佩奥同一天谈及“脱欧”。他告诉美国消费者新闻与商业频道，希望欧盟与英国能设法避免“硬脱欧”对美英欧“商业、贸易”以及“国家安全议题”带来“消极后果”。

“硬脱欧”指“脱欧”协议未能如期生效，英国与欧盟贸易关系退回至世界贸易组织框架。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)