首次总统办公室讲话　特朗普要推介“隔离墙”

美国总统唐纳德·特朗普定于8日晚黄金时间首次在白宫椭圆形办公室发表全国电视讲话，试图说服更多美国人支持筑造边境“隔离墙”。

国会民主党人视“筑墙”浪费钱财、低效、缺乏道义，坚持不放行包含筑墙费用的拨款法案，联邦政府部分机构因而“关门”半月有余。

【白宫发“通告”】

白宫证实，特朗普定于美国东部时间8日晚9时（北京时间9日10时）在椭圆形办公室发表电视讲话。

主要美国电视媒体同意转播，包括美国广播公司、哥伦比亚广播公司、有线电视新闻网、福克斯新闻频道和全国广播公司。

一般而言，白宫椭圆形办公室电视讲话是美国总统最为郑重的讲话形式。美联社报道，这将是特朗普2017年1月就任以来首次在那里发表讲话。

特朗普要求国会拨款50多亿美元沿西南部与墨西哥的边界建造隔离墙，以兑现竞选承诺。这一提议遭民主党强烈反对，包含筑墙费用在内的拨款法案因而无法通过。联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，殃及80万雇员。

除发布讲话预告，白宫发言人萨拉·桑德斯经由社交媒体证实，特朗普打算10日赴南部边境，但没有说明具体行程。路透社解读，特朗普将强调那里所面临的人道主义和国家安全危机。

【民主党要“平等”】

白宫预告发布后，民主党籍众议院议长南希·佩洛西和参议院民主党领袖查克·舒默7日晚在一份联合声明中说，各大电视台应该给予民主党人“同等说话时长”。

“既然电视台决定播放总统的讲话，鉴于他以往讲话中出现过恶意表述和错误信息，民主党必须获得同等播出时间。”

联邦政府部分机构“停摆”进入第三周。民主党控制的众议院寻求推动通过新版拨款法案，让这些机构逐一恢复运行。

就特朗普6日所说用钢制屏障替代混凝土墙的提议，民主党方面作出回应，说他们反对的是建造隔离屏障，无论这堵屏障由哪一种材质制成。

白宫发言人梅塞德丝·施拉普说，民主党领袖迄今没有拿出他们所说的增强边境安全保障方案，“民主党人想要保障边境安全？太好了，来谈判桌前。我们想就政府重新开门达成协议”。

【紧急状态“待定”】

美国副总统迈克·彭斯7日说，特朗普暂时没有就宣布国家紧急状态一事拿定主意。

特朗普4日威胁动用总统权限，以宣布国家紧急状态方式绕过国会，直接建墙。

彭斯说，白宫幕僚已经在研究这一方案的可行性以及紧急状态后政府可能面临的司法挑战。

就宣布国家紧急状态的可能性，众议院军事委员会主席、民主党人亚当·史密斯告诉有线电视新闻网记者：“毫无疑问，没有什么紧急状态。但如果问我，特朗普可以宣布国家紧急状态吗？答案是可以。但那将是错误决定，可怕的政策。我完全不赞同。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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