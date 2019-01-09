2019美国消费电子展：宝马携手天猫精灵宣布今秋推出智能车

图为阿里巴巴人工智能实验室负责人陈丽娟与宝马集团数字产品及服务高级副总裁Dieter May向记者们介绍即将面世的智能车。

人民网拉斯维加斯1月8日电（记者 李晓宏）汽车装载上人工智能技术后变成的“智能车”在现实生活中什么样？当地时间1月8日，在2019年美国消费电子科技展上，天猫精灵与宝马携手宣布，双方合作实现“家车互联”的新车将于2019年10月在中国上市。届时宝马车里的司机和乘客可以通过与车里的天猫精灵智能音箱对话，享受天猫精灵的全部服务，比如查问当日天气情况、播放喜欢听的音乐等。如果车主家里也有台天猫精灵，在车里发话就可以操作家里的智能电器，如关上忘记关了的灯、空调乃至购物等。

“这其实是人工智能加物联网（AI+IOT） 技术在汽车领域的应用场景。”阿里巴巴人工智能实验室负责人陈丽娟说，“我们去年面向汽车行业的合作伙伴推出了‘AI+车’的解决方案，通过语音识别连接上阿里巴巴的生态服务系统，响应最快的是宝马公司。”

据介绍，作为首家与天猫精灵签约并最快落地生产的汽车品牌，今年秋季，宝马3系、5系等在内的全部主力车型都将陆续接入天猫精灵的语音交互及AI服务能力。

事实上，作为著名的百年车企，重视用户体验的宝马公司在数据化路上早有布局早且进展迅速，已经开发了手机与车的部分物联网功能，比如在家里用手机可以操作车库里的车锁车门、关车窗等。“现在，我们把这些功能集成到天猫精灵的智能语音系统，不再用手机，直接说话，就可以遥控车子，还将可以使用可以享受天猫淘宝、支付宝、优酷虾米等阿里巴巴经济体的各类生活服务。”宝马集团数字产品及服务高级副总裁Dieter May说。

陈丽娟表示，阿里与宝马合作的智能车的应用场景有两块：一个在家里，通过天猫精灵了解汽车的状况。“我的车门关吗？”“车里的油量现在有多少？”你在家里对着天猫精灵音箱问，都能得到回答。去年我们双方的合作，完成了这块功能；另外一块应用场景是在车上，解放用户的双手，用语言即可连接阿里巴巴的所有服务，这是今年我们合作的重点。

“在中国，我们选择与阿里巴巴合作，看中的不仅仅是天猫精灵作为中国第一、全球第三智能音箱品牌的语音识别能力，更重要的是阿里巴巴经济体的全生态服务能力。”Dieter May坦言，中国目前已成为数字化和互联化的全球领先者，民众有数字概念，市场发展飞快。宝马携手阿里巴巴搭建汽车智能服务生态系统，旨在满足中国用户的消费升级。

陈丽娟介绍，从购物、出行到娱乐等，在车里，用语音接入天猫精灵，阿里巴巴各类生活服务。比如在家里面询问天猫精灵，现在去西湖要多少时间？调用的即是阿里生态系统中高德地图提供的相关信息。天猫精灵还有一个先进的声纹识别系统，能“听出”讲话者是谁，如在他听音乐时，可更加精准地推荐给他需要的内容。“这些存储在云端的服务不断迭代更新，可让宝马的‘大脑‘与时俱进。“

统计数据显示，天猫精灵的销量目前在中国排名第一。截至2018年7月，天猫精灵出货量达500万台。目前，支持天猫精灵连接的智能硬件品牌近400家、可连接设备数量超过7500万个。

“我们与宝马的合作旨在树立一个标杆，引领物联网时代该领域的发展。”陈丽娟表示，今后双方将探索智能汽车更多超出当前想象力的功能，包括提供支付、旅游、度假服务等。

“如今，在美国市场，我们跟亚马逊合作，集成他们的服务。随着阿里巴巴在比利时设点，我们双方将尽快国际化合作步伐。”Dieter May说。

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