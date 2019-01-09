必须攥紧发展这把钥匙（钟声）

■只要各方都能始终坚持以发展的眼光看问题，为发展创造条件、贡献机遇，就有机会在发展中解决难题，并在共同发展征程上获取不竭的前进动力

近期，一些国际组织和机构相继发布展望报告，预期2019年世界经济增幅将下滑。国际货币基金组织预计，2019年世界经济增长率为3.7%，比上一次预测下调0.2个百分点；世界银行认为，世界经济或将从2019年开始踏入一段低增长、高系统性风险里程。新的一年，发展问题无疑仍是世界普遍关注的热点。

世界面临的很多问题，归根结底是发展问题。全球每9人中有1人忍受饥饿，每70人中有1人需要人道主义援助。发展滞后滋生的冲突、恐怖主义等老问题尚未根本解决，发展不平衡导致民粹主义抬头，进而演化成保护主义、单边主义，影响世界发展前景。国际货币基金组织经济顾问莫里斯·奥伯斯费尔德指出，当前世界经济形势的不确定性，不仅波及一些国家经济政策，而且涉及由各种国际关系构成的全球框架的政策制定。

“面对重重挑战和道道难关，我们必须攥紧发展这把钥匙。”习近平主席2015年在联合国发展峰会上深入阐释的主张，指明了解决世界所面临种种问题的根本出路——唯有发展，才能消除冲突的根源。唯有发展，才能保障人民的基本权利。唯有发展，才能满足人民对美好生活的热切向往。携手走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路，应当成为各国共同的追求。

国家发展需要改革的魄力。近年来，西方发达国家“黑天鹅”频出引起全球关注，关键在于治理体系和治理能力出现了问题。发展成果无法惠及更多民众，社会流动性出现天花板，利益固化日益严重……曾经的发展领先者，正在因改革能力的缺失而丧失发展动能。西班牙《国家报》日前预测，2019年，西方的治理危机是第一头“灰犀牛”。破解治理难题，需要重拾改革魄力，创新治理体系，提高治理能力，以改革促发展，让人人共享发展成果。

全球发展要以合作为动力。“世界各国愈发频繁地将国内稳定利益摆在国际问题之上，而全球治理正不断退缩到局部治理的阴影之中。”来自分析人士的这个判断，表明了人们对持续的保护主义和单边主义行为的担忧。一国的发展不能以牺牲他国发展为代价，本国利益优先并不意味着不与他国合作。事实上，包容性不足是导致全球发展动力不足的重要原因之一。破解世界发展难题，各国要展现开放合作的态度，共享发展的机遇和成果。

己欲立而立人，己欲达而达人。作为全球最大的发展中国家，中国积极参与全球治理，着力推进包容性发展，努力为各国特别是发展中国家人民共享发展成果创造条件和机会。近年来，从推动二十国集团领导人杭州峰会第一次就落实联合国2030年可持续发展议程制定行动计划，并发起支持非洲和最不发达国家工业化倡议，到2018年中非合作论坛北京峰会宣布促进中非务实合作的“八大行动”，中国以行动表明，中国始终是国际发展事业的重要支持者和参与者。今年4月，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，推动“一带一路”建设获得更高质量、更高标准、更高水平发展，进一步展现推动世界各国共同发展的诚意和信心。

经济全球化时代，更需要各国聚焦发展这个根本性问题，释放发展潜力，共同致力于实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。尽管面临种种挑战，但只要各方都能始终坚持以发展的眼光看问题，为发展创造条件、贡献机遇，就有机会在发展中解决难题，并在共同发展征程上获取不竭的前进动力。

（本系列评论结束）

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)