“一场美妙的戏剧文化盛宴”

■“剧中角色的喜、怒、哀、乐让人印象深刻，京剧艺术真是神奇美妙。”

■“向世界原汁原味地讲述中国故事、展现中国文化、传播中国声音。”

“这是我第一次接触京剧，太精彩了。这真是一场美妙的戏剧文化盛宴。剧中角色的喜、怒、哀、乐让人印象深刻，京剧艺术真是神奇美妙。”欣赏完中国国家京剧院的访问演出，在意大利博洛尼亚大学工作的莎拉赞不绝口。

日前，应意大利艾米利亚罗马涅剧院基金会邀请，中国国家京剧院来到意大利北方小城切塞纳，为当地观众献上了一出古典优雅而又跌宕起伏的京剧大戏——《白蛇传》。

“我们一直努力让京剧成为中国文化传播的使者和文化交流的纽带。京剧是中国国粹，历史源远流长，是中国独有的文化名片；意大利文化底蕴深厚，人们把舞台艺术当作生活的一部分。希望此次演出能使意大利民众进一步领略中国传统文化魅力，从而增进两国民众之间的交流与友谊。”中国京剧表演艺术家于魁智对本报记者说。

在演出前的见面会上，意大利京剧研究专家为现场观众普及了京剧的发展历史、艺术特色以及《白蛇传》的文化背景等。中国国家京剧院的演员们还通过现场互动，让观众们感知京剧艺术精髓和中国文化的鲜明特色。当晚9时，演出正式开始。切塞纳邦奇剧院里座无虚席，洋溢着温暖与热情。对于即将登场的京剧名戏，观众们屏息以待。

同舟借伞，萌动的男女情愫让意大利观众如痴如醉；端午饮酒，许仙遇险让观众提心吊胆；仙山盗草，观众们又为白蛇成功得手拍手叫好；水漫金山，目不暇接的群戏场面让观众大呼过瘾……优美的唱词、动听的音乐、绚丽的灯光、华丽的服饰以及精彩的技艺，京剧艺术的唱、念、做、打等独特魅力在演出中展现得淋漓尽致。

此外，这场京剧演出让邦奇剧院打破了常规的欣赏习惯，现场叫好声不吝热情、掌声此起彼伏，视歌剧为瑰宝的意大利观众为京剧艺术之美而沉醉。

演出结束，观众们意犹未尽，不愿离场。一些观众到舞台上与演员们互动，兴致盎然地谈论着京剧服装、道具、布景，对锣鼓、京胡、唢呐等中国民族乐器赞叹不已。

“没想到京剧能把这么一个动人的故事演绎得如此淋漓尽致、千回百转。虽然听不懂唱词，但我能在娓娓道来的故事中感受到细腻的东方之美。”当地观众法比里治奥告诉记者：“艺术让我们可以跨过语言的阻隔更加了解彼此，拉近了意中两国民众的距离。”

“近年来，京剧正加快步伐走出国门，走向世界，受到越来越多外国民众的喜爱。”于魁智说：“我们希望通过这一中国特有的戏剧形式，向世界原汁原味地讲述中国故事、展现中国文化、传播中国声音，进一步推动中国与其他国家的文化交流，架起一座座民心相通的桥梁。”

（本报切塞纳电）

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)