原标题：中缅友谊大桥老专家25年后再叙胞波情

新华社仰光1月8日电（记者庄北宁 黄庆义）曾参与共建中缅友谊大桥（仰光－丁茵大桥）的中缅两国老专家7日在仰光举行座谈会，共叙当年的深厚胞波情。

中缅友谊大桥（仰光－丁茵大桥）位于仰光市东郊，1986年10月开始建造，历时6年多，1993年7月31日正式投入使用。当时中国派出150多名技术人员到缅甸援助建造大桥并与缅方分享桥梁建造经验。

中国驻缅甸大使馆参赞杨守征在座谈会上表示，仰光－丁茵大桥是当时中国最大的对缅援助项目，大桥建设期间中缅两国工程人员建立了深厚的友谊。仰光－丁茵大桥的建设为缅甸培养了一批桥梁建设工程技术人员，提高了缅甸的桥梁建设水平。今后中方愿在大桥维修、加固等方面继续与缅方加强合作，将中缅友好合作和情谊不断传承下去。

建设仰光－丁茵大桥时担任项目总监的缅方专家丹津接受新华社记者采访时表示，非常高兴能够与25年前在一起工作、情如兄弟的老朋友见面。如今这座大桥已载入缅中友谊的史册，相信未来两国间的合作会越来越多。

当时担任仰光－丁茵大桥项目中国专家组组长和党委书记的李忠生告诉新华社记者，在缅甸工作的6年里遇到过许多困难，两国专家共同攻坚克难，令人至今难忘。

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