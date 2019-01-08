建墙陷僵局 美政府何时重开？

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，美国总统特朗普将于当地时间8日发表电视讲话，告诫全国人民边境安全的重要性，并于当地时间10日前往美墨边境视察。而参议院民主党人则表示将在8日的针对叙利亚制裁法案的投票中聚焦部分政府部门“关门”，并考虑封锁所有阻碍政府重开的法律条文。

目前，美国部分政府部门“关门”已经进入第三周，白宫与民主党双方仍处在无限的拉锯战。

特朗普将发表电视演讲 视察美墨边境

当地时间7日，白宫方面宣布，特朗普总统将于10日视察美墨边境。随后，特朗普发布推文表示，他将于8日晚9点就“人道主义和南部边境国家安全危机”发表电视讲话。

据报道，特朗普决定发表讲话与视察边境的原因在于他早前发表的关于移民的论点没有引起民众共鸣。

特朗普团队认为，简单的社交媒体互动与即时的演说不足以说服民众认为建设边境墙具有必要性。同时，特朗普修建边境墙的口号已经用滥了，不再具有竞选时期的影响力。

因此，白宫内部制定了更为高调的宣传活动计划，黄金时段发表演说与视察边境都包含在内。

特朗普希望在黄金时段发表演说，引起全国人民的关注，告诫民众边境安全的重要性。但目前电视网是否愿意为总统演讲提供时间还不清楚，白宫方面也并未透露特朗普将具体前往何处视察。

双方僵持 民主党人考虑采取封锁政策

据报道，民主党人将于当地时间8日在对关于叙利亚制裁法案的投票中采取行动，重点关注部分政府部门“关门”，并考虑封锁所有阻碍政府重开的法律。

民主党高级官员表示，他们还将在当地时间9日例行的周三政策午餐会议上讨论是否要将这种封锁策略扩大到所有立法。

众议院议长南希·佩洛西拒绝通过为边境墙提供资金的方式解决政府“关门”僵局。

而特朗普方面则表示，如果不为边境墙拨款，他将会使部分政府部门“关门”时间延长至几个月甚至几年。此外，他近日宣称，目前正在考虑宣布进入国家紧急状态以资助修建边境墙。

参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔表示，在不能确保总统会签署法案的情况下，他会阻止共和党人投票支持重新开放政府的法案。

“关门”16天 国内形势严峻

目前，美国部分政府部门“关门”已进入第16天。随着僵局的继续，越来越多的美国民众受到影响。

成千上万的联邦政府工作人员被迫无偿工作或者被短期解雇。代理白宫幕僚长马尔瓦尼表示，如果“关门”继续，政府工作人员将从11日起将拿不到工资。

国家公园条件不断恶化，工作人员不断减少，国家公园局被迫动用门票、停车费、露营费等收入，以维持部分公园的正常运营。

全国各主要机场的运输安全管理人员也停止了工作，住房和城市发展部资金短缺。

但民众此前担心的延迟退税问题得到了解决。白宫管理和预算办公室代理主任拉塞尔·沃特当地时间7日表示，退税将会正常发出。（罗冰倩）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)