美政府“关门”进入第三周 特朗普将视察美墨边境

美国白宫7日表示，美国总统特朗普将于10日前往美国与墨西哥边境视察。特朗普随后在社交媒体上宣布，他将于8日发表电视讲话，告诫全国人民边境安全重要性。

白宫发言人桑德斯7日表示，特朗普将视察美墨边境，慰问那些“在国家安全和人道主义危机最前线”的士兵和民众。桑德斯并未透露特朗普具体前往何处。

美国部分政府部门“关门”已进入第16天。特朗普与民主党人在建墙费用一事仍未达成一致。特朗普6日表示，他愿意按照民主党要求作出让步，同意建设“钢栅栏”而不是他此前希望的“混凝土墙”，但对于50亿美元的建墙费用不会妥协。

民主党人则明确表示，边境建墙既“不合理”又“没有效果”。他们希望用其它方式维护边境安全，而预算将维持在现有程度。

刚刚当选众议院议长的民主党人佩洛西表示，她将敦促国会通过一系列预算案，尽快让多个政府部门“重新开门”。她称，将率先通过议案让财政部“开门”，以免影响退税。

国会多位共和党议员也开始对政府持续“关门”产生焦虑情绪。共和党参议员苏珊·柯林斯公开表示，希望参议院采纳众议院通过的预算案，在继续建墙谈判的同时，“让政府重新开门”。

代理白宫幕僚长马尔瓦尼称，如果“关门”继续，政府工作人员将从11日起开始拿不到工资。同时，“关门”也正在影响越来越多的美国民众，造成延迟退税、国家公园垃圾堆积等。

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