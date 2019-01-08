马来西亚将在本月产生新最高元首

据此间媒体报道，马来西亚统治者会议7日举行特别会议，议决将于本月24日开会遴选新的最高元首和副最高元首，以接替本月6日宣布辞职的第15任最高元首穆罕默德五世。

会议还宣布新选出的最高元首和副最高元首将于本月31日宣誓就职。

统治者会议由马来西亚9个州的世袭苏丹或州统治者组成，雪兰莪州苏丹和彭亨州苏丹分别因出国和身体健康状况不佳未出席当日会议。会议表示尊重穆罕默德五世辞职的决定并表扬其在出任最高元首期间履职贡献。

当天会议还宣布，在选出新任最高元首前，将由现任副最高元首纳兹林·沙阿代行最高元首职责。在去年11月2日到12月31日穆罕默德五世因“健康原因”休假期间，纳兹林·沙阿就曾代行最高元首职责。

马来西亚总理马哈蒂尔当天早些时候在出席公开活动时表示，尊重穆罕默德五世辞职的决定，也不会干预新任最高元首的选举，但希望能尽快遴选新的最高元首。

马来西亚实行君主立宪联邦制。最高元首为国家元首、伊斯兰教领袖兼武装部队统帅，由统治者会议从马来西亚9个州的世袭苏丹或州统治者中选举产生，任期5年。穆罕默德五世于2016年10月当选，当年12月宣誓就职，其宣布辞职时任期尚未过半。

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