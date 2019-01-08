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沙特18岁少女逃亡泰国 泰方称不会遣返

2019年01月08日08:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据美国媒体报道，泰国当局7日说，一名年轻的沙特女性在试图从泰国逃往澳大利亚寻求庇护时被拦下，已经离开曼谷机场，目前受到联合国难民署的照顾。

“她目前受联合国难民署照顾，我们派了泰国安全人员来帮助照顾(她)”，泰国移民局局长素拉切表示。他说，这位名为拉哈夫·穆罕默德·库农的沙特公民不会被强行送回沙特。

报道说，这名18岁的女性跟家人在科威特旅行时逃离，于5日晚抵达泰国曼谷苏凡纳布机场。库农把自己关在机场酒店的房间，并于7日在推特上发了几条帖子，要求允许她与联合国官员会面。在早前的一段视频中，可以看到库农在酒店房间里踱步，她称自己只想活下去。

在宣布她不会被强制遣返回国后，库农在推特上说，“在联合国难民署的保护下 ”，她感到了安全。联合国难民署说，联合国官员需要大约5到7天的时间来评估她的情况。

泰国移民局局长素拉切对记者说:“泰国是一个微笑的国度，我们不会让任何人去死。”（老任）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)
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