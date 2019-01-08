2018年11月25日，3艘乌克兰海军舰艇在从黑海向刻赤海峡方向行驶时被俄罗斯扣押。双方交火后，俄方关闭刻赤海峡，乌克兰宣布实施为期30天的战时状态。据俄罗斯卫星通讯社1月2日消息，前美国驻乌克兰大使约翰·赫布斯特称，未来一段时间，美军将向乌克兰提供军事武器装备，同时向俄罗斯发起一轮制裁。

危机还在蔓延

自从俄罗斯和乌克兰在刻赤海峡“擦枪走火”以来，黑海和亚速海水域紧张局势持续升温。

2018年12月29日，俄罗斯宣布扩大针对乌克兰商品的进口禁令清单。据俄罗斯经济发展部消息，此次被禁止进口的乌克兰商品总额大约为5.1亿美元。据俄罗斯政府统计，乌克兰此前已先后停止了对俄罗斯农产品、化学品和工业品等18类商品的进口。

乌克兰《基辅邮报》1月1日消息称，乌克兰军方表示，此前一天，俄罗斯领导的“混合作战”部队在顿巴斯地区，率先4次袭击了乌克兰军队的阵地。乌方认为，双方刚刚签署的“新年休战协定”实际上已经失败。

据俄新社1月4日报道，乌克兰总统顾问尤里·比留科夫称，“基辅有权从黑海自由通行至亚速海，反过来也一样。”他还强调，“无论俄罗斯人喜不喜欢，我们都会继续这样做。”克里米亚共和国国务委员会议员弗拉季斯拉夫·甘扎拉对此回应称，乌克兰在刻赤海峡的任何行动都不会被莫斯科忽视。

冲突酝酿已久

俄乌摩擦早有端倪。2018年5月，克里米亚大桥正式通车，俄方宣布禁止商船在刻赤海峡航行。这意味着刻赤海峡变成俄罗斯的内部航道，亚速海出海口不再向乌克兰开放。据估计，此举重创乌克兰出口业，将造成每年2000万至4000万美元的经济损失。

外交学院教授高飞在接受本报采访时表示，乌克兰亚速海主要港口城市的生计极度依赖刻赤海峡。目前，德、法、英等欧洲大国国内局势不稳，美国特朗普政府态度暧昧，克里米亚危机渐渐淡出人们的视野，这对乌克兰来说是极为不利的。乌克兰需要吸引国际社会的关注，支持自身在克里米亚问题上的主张。

对此，俄方态度强硬，指责对手转移矛盾。近日，乌克兰总统大选拉开帷幕。据民调结果显示，现任总统彼得·波罗申科的支持率仅为11.1%，排名第三。普京日前表示，刻赤海峡冲突是乌克兰政府旨在激化选举前局势的举动。

俄罗斯有分析称，从乌克兰方面看，国内政治派别矛盾激烈，民众对民生不满加剧，波罗申科希望转移选民注意力，调动乌克兰的民族情绪，化解内部压力，扭转颓势。

高飞认为，从俄罗斯方面看，俄方志在克里米亚，原则问题上不会让步。普京希望利用法律、国际舆论等途径将克里米亚的回归落到实处，获得永久控制权。俄乌两国立场尖锐对立，彻底和解可能性不大。

双方渐行渐远

扩大冲突并不符合双方利益。高飞表示，自2014年以后，乌克兰危机态势趋冷，刻赤海峡冲突只是冷却过程中的小插曲。西方的制裁导致俄罗斯经济受到了巨大冲击，普京亟需提振经济、稳定局势，把和西方交往的重点放在经济上。俄方目前没有将乌东地区并入本国的意愿，只是希望借助这个杠杆进一步影响乌克兰局势。

目前，乌克兰和俄罗斯的军事实力差距悬殊。美国一家安全情报智库的报告称，乌克兰海军拥有1.1万名服役人员，相比之下，俄罗斯的黑海舰队拥有2800多艘船只和2.5万名成员，另有4万名士兵驻扎克里米亚。

高飞认为，乌克兰离俄罗斯太近，离西方支持者太远。美国处在总体战略收缩状态，刚刚宣布撤军叙利亚，也不愿卷入新的冲突。乌克兰本身没有力量挑起大规模冲突，未来危机将以一种相对和缓的方式解决。

从更长远来看，高飞指出，尽管刻赤海峡冲突应该不会导致俄乌两国或者更大范围的俄罗斯和西方之间的对抗。但两个斯拉夫国家经过多轮不同烈度的矛盾、摩擦和冲突之后，原有的信任正逐渐被侵蚀，修复关系难度越来越大，双方关系已是渐行渐远，积重难返。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)