“真实亲诚”引领中非关系行稳致远（观象台）

新年伊始，非洲大地迎来一份延续多年的温暖问候。国务委员兼外交部长王毅1月2日开启非洲之旅，访新朋探旧友。此行延续中国外长29年来新年首访非洲的外交传统，又是对真实亲诚对非政策理念和正确义利观的践行。

数十年风云变幻，中非始终同心同向、守望相助，成为国际交往的典范，秘诀就在“真实亲诚”四字箴言。

“真”，在于中非交往情真意切。数十年来，中国用行动证明自己是非洲的真朋友、真伙伴：帮助非洲建设1万多公里公路、6000多公里铁路以及上百座机场、港口、电站；援建医院、学校等民生设施遍布非洲各国；累计向非洲派出医疗队员2万多人次，医治当地病人2亿多人次；帮助非洲培训数十万各领域专业技术人员……对此，非洲国家看在眼里，记在心里：中非是真正可靠的合作伙伴。

“实”，在于中非合作实实在在。中非合作历来是南南合作的标杆，也是国际公认的对非合作典范。从2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会的“十大合作计划”，到2018年北京峰会的“八大行动”，从一个个工业园区，到热火朝天的“一带一路”建设，中国顺应时势，创新理念，拓展领域，推动中非合作走深走实。王毅此次访非，正是一次深入沟通和对接之旅，旨在落实习近平主席与非洲国家领导人在北京峰会达成的共识，推动双边关系和中非整体关系继续向前。

“亲”，在于中非交流深入民心。中国人民对非洲人民有天然的亲近感。近年来，中非人文交流日益深入，形式愈加丰富。除了医疗队、孔子学院、文化中心等传统平台，各种民间交流日益活跃。从《媳妇的美好时代》在坦桑尼亚创造万人空巷的盛况，到中资企业在非洲国家实施的各种扶贫减贫项目，中非人民越走越近，相知日深，这份心心相印的情谊历久弥坚。

“诚”，在于中非合作诚意满满。中国对非洲的投融资合作始终尊重非洲人民的意愿、立足非洲各国的需求，从不藉此谋取政治私利，也从不附加任何政治条件。面对非洲的债务问题，中国愿意伸出援手，帮他们渡过难关，同时着眼长远，帮助非洲加强经济内生动力，呼吁各方齐心协力，共同帮助非洲实现自主和可持续发展。中国的这份诚意，获得非洲国家和国际社会称赞。

同呼吸、共命运、心连心。不管国际形势如何变化，中国始终秉持真实亲诚理念，与非洲携手走出一条合作共赢之路。真实亲诚理念如同一盏明灯，将继续指引中非关系行稳致远，朝着构建更加紧密的中非命运共同体不断前行。

（据新华社电）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)