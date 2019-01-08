日韩闹别扭，“心结”恐难解（环球热点）

图为日本P—1巡逻机。（资料图片）

图为韩国“广开土大王级”驱逐舰。（资料图片）

发端于2018年底的日韩“雷达照射事件”持续发酵。

韩联社报道称，1月4日，韩国国防部发布视频，反驳日本所谓“韩舰雷达瞄准日机”的说法。对此，日本共同社援引日本防卫省当晚发布的声明称，“可以看出其主张与我们的立场不同”。

孰是孰非，日韩各执一词。近来，双方存在严重分歧的“慰安妇”问题等历史纠葛又成焦点，各种矛盾相互交织，两国紧张关系恐怕难在短期之内有所缓解。

再起争端 激烈交锋

“这是可能招致不测事态的危险行为，极其遗憾。”在1月4日的声明中，日本防卫省针对韩国国防部刚刚公开的视频，就“雷达照射事件”作出表态。共同社称，这与防卫省在2018年12月22日所发声明的相关表述相同。

日韩此次冲突起于2018年12月20日。根据日本防卫省的说法，当天，韩国海军“广开土大王级”驱逐舰向日本海上自卫队巡逻机照射了火控雷达，“这是极其危险的行为”。韩国国防部则称，该韩军驱逐舰是为对遇险朝鲜船只进行搜索而使用了雷达，并非刻意照射海上自卫队巡逻机。

此后，日韩双方展开激烈交锋。日本政府连续3天用严厉措辞表示抗议，韩国方面则解释称“完全没有让日方感受到威胁的行为”，多次否定刻意照射雷达的说法。

争端并未就此平息，反而呈现扩大之势。共同社称，2018年12月27日，日韩防卫部门举行工作磋商，但未能弥合分歧。为了“自证清白”，日韩之后开启了一轮“视频战”。

2018年12月28日，日本防卫省公开了一段时长13分钟的视频。日方称，韩国“广开土大王级”驱逐舰在执行海上搜救任务时，其火控雷达“多次锁定”日本海上自卫队一架P—1巡逻机。

对此，韩国国防部回应称，日本单方面发布的视频，无法构成支撑日方说法的“客观”证据，并于1月4日在视频网站发布了一段时长4分多钟的视频。

韩联社称，韩军出示实拍证据澄清，韩国“广开土大王级”驱逐舰不仅没有像日方所说的那样，“用火控雷达瞄准海上自卫队P—1巡逻机”，反而遭遇日机的低空飞行抵近威胁。视频中，韩军还敦促日本对妨碍人道主义救援活动的行为道歉，并立即停止歪曲事实。

目前，日韩两国政府以及媒体围绕此事的“对掐”仍在继续，这让近来本就处于低谷的两国关系雪上加霜。

龃龉不断 各有压力

“目前看来，在此次事件中，日本方面似乎有意扩大事态，一个重要背景是韩国文在寅政府上台之后，尤其是近段时间，日韩关系不断下滑。”辽宁大学东北亚研究院、察哈尔学会研究员李家成在接受本报记者采访时分析称。

有心者不难发现，在“雷达照射事件”发生之前，日韩两国就已龃龉不断。其中，戳中两国关系“痛点”的历史问题再成主要矛盾点。

2018年10月，韩国最高法院判处日本新日铁住金公司赔偿二战时期强征的4名韩国受害劳工每人1亿韩元，引发日方强烈不满。同年11月，韩国政府宣布解散依据《韩日慰安妇协议》设立的“和解与治愈基金会”，又遭日本政府谴责不守承诺。

韩国《东亚日报》称，继“慰安妇”问题及韩国最高法院判决原被征劳工诉讼后，日韩关系出现对立激化，引发“日韩关系陷入泥潭的担忧”。该报认为，日本日前率先公开“雷达照射事件”相关视频，这一强硬措施正反映出其因“慰安妇”问题等积累的不满。

“‘慰安妇’问题与劳工诉讼案都牵动着韩国民众的敏感神经，韩国国内对《韩日慰安妇协议》的反对声很大。近来，民众支持率不断下滑，文在寅政府希望通过在这些问题上对日强硬，争取国内民心，重新恢复支持率。”李家成说。

早在竞选时期，文在寅就曾表态，饱受争议的《韩日慰安妇协议》应该重新协商。当前，面临不到50%的民众支持率，兑现竞选承诺，或许能够帮助文在寅重获民心。

对于安倍政府而言，国内政治需要，可能同样是其此次态度强硬的重要考量。

“在‘慰安妇’问题和劳工诉讼案上，韩国压制了日本。现在，日本也想借‘雷达照射事件’压制韩国。”李家成分析称，安倍政府一直在为扩大自卫队权力乃至修宪制造舆论氛围。“如果周边安全形势紧张，那么安倍政府就可能在国内赢得更多的修宪支持者。”

日本《京都新闻》也认为，日韩双方政府都希望表现出更加强势的姿态，从而获得国内舆论的支持，这使“雷达照射事件”的事态趋于复杂。

分歧加剧 互信动摇

值得注意的是，当前，日韩双方继续“叫板”之际，都还是表现出相对克制的一面。

据共同社报道，1月4日，日本外相河野太郎与韩国外长康京和举行电话会谈，“摸索相互让步”。这是“雷达事件”发生之后两国外长的首次电话会谈。河野太郎在会谈后对媒体表示，双方就通过防卫部门间基于事实展开磋商、尽快解决问题达成一致。

该社还称，虽然在日本自卫队中，不乏对韩国公布视频的不满之声，但在防卫省内，“考虑到应对朝鲜不能缺少与之（韩国）合作”，期待平息事态的呼声也很强烈。

李家成认为，日韩均为美国盟友，都会顾及美国这一因素。“目前，美国还未出面调解。如果事态趋于严重，美国可能从中斡旋。这一事件还不至于导致日韩关系崩塌。”

日韩双方都清楚，事情闹大了，对谁都没有好处。

有韩媒指出，如果日韩关系继续恶化，日美韩的安保合作将出现动摇，朝鲜半岛无核化进程可能陷入僵局。

上海对外经贸大学朝鲜半岛研究中心主任詹德斌在接受媒体采访时也认为，韩国方面同样希望此事能够不了了之，以免影响韩日乃至美韩关系，甚至朝鲜半岛和平进程。“这些都需要日本协助，至少要防止其破坏”。

如何息事宁人？答案并不难找。“不要把事情搞大”，《东亚日报》在“雷达照射事件”爆发之初就已明言，通过解释和理解安静地解决，才是正确的处理方式。

不过，背负着沉重的历史包袱，日韩要想真正解开“心结”，没那么容易。从相互指责来看，双方嫌隙颇深。韩国《中央日报》称，日本的强硬态度是近期对韩诸多不满情绪的集中爆发。《日本经济新闻》则称，韩方的一系列反应招致日本的不信任感。

“在‘雷达照射事件’上，日韩不太可能闹到不可收拾的地步。但短期之内，双方分歧很难弥合。”李家成说。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)