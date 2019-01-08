五少女殒命 波兰密室逃脱失火案嫌疑人被捕

波兰北部城市科沙林检察机关6日逮捕并起诉一名男性嫌疑人。他经营的密室逃脱游戏设施日前发生火灾，致5名少女身亡。

波兰政府案发后彻查全国类似设施安全隐患，已关闭13处场所。

【密室火灾】

波兰通讯社援引科沙林地区检察机关发言人理夏德·贡肖罗夫斯基的话报道，28岁的男性嫌疑人米沃什·S受到“故意在密室内制造火灾险情，且过失致人死亡”指控。

贡肖罗夫斯基说，这处娱乐设施的暖气系统有故障。因为嫌疑人的疏忽，娱乐设施没有设置应急逃生路线，否则人们可以从火灾中逃生。

美联社报道，这处设施4日发生火灾，消防人员扑灭火灾后发现遇难者遗体。另有一名男性年轻雇员在火灾中被烧伤，正在医院救治。他将接受检方问询。

遇难者均为15岁女学生，死因是一氧化碳中毒。火灾发生时，她们正以玩密室逃脱游戏庆祝生日。检方认为，起火原因很可能是取暖用的气罐泄漏。

这名嫌疑人的律师说，嫌疑人因火灾“深受困扰”，已向遇难者家属表达深切哀悼。他否认所受指控，但因情绪不佳，无法回答检方问询。

法院定于7日对检方将嫌疑人拘押3个月的要求作出决定。嫌疑人将面临最高8年监禁。

【全国彻查】

按照法新社和美联社的说法，参与密室逃脱游戏者有1个小时时间寻找线索、解决谜题，找到打开密室的方法。因被视作智力挑战，这类游戏在波兰青少年中十分流行。

火灾发生后，波兰政府相关部门检查了全国1100处密室逃脱设施中的大约200家，发现不少安全隐患。

波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基6日与警察总局局长雅罗斯瓦夫·希姆奇克和国家消防总指挥莱谢克·苏斯基等官员会晤，商讨改善娱乐设施安全的措施。莫拉维茨基说，5名女孩殒命是“巨大悲剧”。

波兰政府已关闭13处娱乐设施。莫拉维茨基呼吁民众向消防部门和警方报告类似安全隐患。（海洋）（新华社专特稿）

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