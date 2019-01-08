韩劳工申请扣押日本企业资产 安倍图谋反制

日本首相安倍晋三在6日播出的一档电视节目中说，他已经要求相关部门商议反制举措，应对韩国原遭强征劳工申请扣押日本企业资产事宜。

共同社援引日本政府人士的话报道，日方可能考虑就这一事项向国际法院“讨说法”。

【表遗憾】

安倍在日本广播协会6日播出的节目中就韩国原遭强征劳工采取法律手段申请扣押日企资产表达“遗憾”，称日方正予以“严肃对待”。

“这（一动向）令人极其遗憾，”他说，“我已经责成相关部门依据国际法考虑具体（应对）举措，显示我们（就这一事件所持）坚定立场。”

安倍没有细说日方可能采取哪些反制举措。共同社援引日本政府人士的话报道，日方可能考虑向国际法院提起诉讼。

4名韩国人向在第二次世界大战期间强征他们做苦力的日本新日铁住金公司索赔，后者一直没有支付赔偿。韩国大法院、即最高法院2018年10月30日裁定，维持首尔高等法院2013年7月所作判决，即认定新日铁住金曾把上述4名韩国人强掳至日本做苦力，应当向他们每人赔偿1亿韩元（约合8.8万美元）。代表4名原告的律师本月2日说，去年底向韩国一家法院申请扣押新日铁住金在韩部分资产。

日本1910年至1945年在朝鲜半岛施行殖民统治，许多企业强征大批劳工至日本做苦力。日方以两国1965年签订《日韩请求权协定》恢复邦交正常化为由，认定韩国劳工的请求权问题“已经解决”，而韩方认定两国1965年恢复邦交正常化时签署的双边协定没有终止公民索赔权利。

“根据1965年（签订的）协定，已经完全且最终解决了（请求权问题），”安倍在6日播出的节目中说，“依据国际法，（韩国）法院的判决让人无法接受。”

【再发酵】

分析人士解读，安倍这时放话考虑采取反制举措，一方面可能出于对日企蒙受损失的担心；另一方面可能缘于日韩两国因“火控雷达锁定”事件闹出的纠纷持续发酵，双方关系近期难以缓和。

韩国国防部一名官员6日说，继4日发布韩语视频和英文字幕视频以后，韩方还将发布配有6种不同文字字幕的视频，以驳斥日方所称韩方战舰用火控雷达锁定日方军用飞机的说法。

“除韩语和英文版本，我们正在制作配有日文和中文字幕的视频，”韩联社援引这名官员的话说，“配有法文、西班牙文、俄文和阿拉伯文字幕的视频同样在制作中。”

韩国国防部说，“日方发布包含歪曲事实内容的视频后”，韩方之所以制作带有多文种字幕的视频，是为了“防止围绕这一事件（产生的）误解继续散播”。

韩方在视频中重申，韩国海军“广开土大王”号驱逐舰去年12月20日使用探测雷达搜救朝方渔船，没有用火控雷达锁定日本海上自卫队P—1型反潜巡逻机。另外，韩方在视频中说，日方飞机向执行人道主义救援任务的韩方舰船作出“威胁性低空飞行”动作，必须道歉。（闫洁）（新华社专特稿）

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