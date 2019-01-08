英国首相否认将再次推迟议会下院“脱欧”表决

英国首相特雷莎·梅6日就英国脱离欧洲联盟事宜发表讲话，否认将再次推迟议会下院表决“脱欧”协议的日期。

当天早些时候，英国媒体以消息人士为来源报道，特雷莎·梅可能再次推迟表决日期，为“脱欧”协议在议会下院过关争取更多时间。

【否认延期】

英国定于3月29日正式“脱欧”。欧盟去年11月召开特别峰会，通过与英国达成的“脱欧”协议。协议规定，英国“脱欧”后有21个月过渡期，其间继续留在欧洲共同市场和关税同盟，贸易可获零关税待遇；英国需向欧盟支付总额大约390亿英镑“分手费”，过渡期内需要向欧盟支付“年费”。

英国议会下院原定去年12月11日表决“脱欧”协议，但特雷莎·梅担忧协议无法通过，在投票日前一天宣布推迟表决，改在本月14日开始的那一周。

特雷莎·梅6日接受英国广播公司采访时说，议会下院将在15日前后投票表决“脱欧”协议。

当被问及一旦协议遭否决英国会发生什么时，特雷莎·梅回答，英国将进入“未知领域”。按她的说法，没有人能准确预料议会将作出何种反应。

英国《观察家报》上月底报道，执政党保守党和在野党工党一些资深议员担忧，一旦协议遭否决，英国3月底可能面临“无协议脱欧”。为避免这一情况出现，他们将施压政府，把“脱欧日”延后至最晚今年7月。

【附加条件？】

英国《星期日电讯报》报道，特雷莎·梅的助手们正在起草一份计划，为议会下院表决通过“脱欧”协议附加前提条件，即欧盟必须作出更多让步。

按这篇报道的说法，英国要求欧盟作出的“更多让步”是指欧盟应保证防止出现硬边界的“担保方案”只是暂时，而并非如外界担忧那样，将致使英国“永远”留在欧洲关税同盟，“脱欧”有名无实。

“脱欧”谈判中，英方没有能提出避免英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间重新设置实体海关和边防检查设施的具体方案，欧盟因而提出“担保方案”，即英国正式“脱欧”后，北爱暂时留在欧洲单一市场和关税同盟，遵循欧盟规则，直至英方提出“更好”方案。

这份“担保方案”招致在野党工党和执政党保守党部分成员反对，成为“脱欧”协议获得议会通过的最大障碍。

英国首相府发言人上月底说，特雷莎·梅圣诞节假期以来一直与欧盟方面接触，希望就“脱欧”协议得到欧盟进一步保证，以争取国内足够多议员投票支持“脱欧”协议。（张旌）（新华社专特稿）

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