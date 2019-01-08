博尔顿谈美国从叙利亚撤军 需满足特定 “条件”

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿6日谈及美军从叙利亚撤离安排，坦言这需要满足特定“条件”，包括清除极端组织“伊斯兰国”在叙残余势力以及确保美军在叙利亚的库尔德盟友得到保护。

博尔顿当天访问以色列。媒体解读，博尔顿这次以色列之行有意就特朗普撤军决定安抚这一盟友。特朗普去年12月19日经由社交媒体“推特”宣布准备撤军，后续对撤军一事改变语气，强调美军将“缓慢”撤离，仍将清剿“伊斯兰国”残余。

博尔顿说，美军撤离还没有明确时间表，美方希望实现在叙行动目标，从而满足撤军条件。这些条件包括根除“伊斯兰国”残余和确保库尔德武装得到保护。

美联社报道，博尔顿上述说法是美方首次公开确认撤军“减速”。特朗普撤军决定先前遭遇美国政界和军界不少人公开反对，促使时任国防部长詹姆斯·马蒂斯辞职。

就美国在叙利亚盟友库尔德武装，博尔顿说，特朗普明确表态，“不会让土耳其杀死库尔德人”，他们“曾与我们一起作战”。

博尔顿定于7日动身前往土耳其。外界预期，他届时将施压土耳其，要求土方不要进攻叙利亚库尔德武装。

库尔德武装现控制超过四分之一叙利亚国土，包括叙利亚与土耳其和伊拉克接壤的北部和东部地区。土耳其把叙库尔德武装视为土耳其境内库尔德分裂势力在叙利亚的分支，把它列为恐怖组织。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安去年12月一度声称，土军将东扩战线，进攻叙利亚幼发拉底河以东的库尔德武装。

特朗普宣布撤军后，叙利亚库尔德方面证实，已经与俄罗斯和叙利亚政府对话，商议如何填补美国撤军留下的空缺，同时寻求保障自身利益。

博尔顿说，美方要求库尔德盟友坚定立场，不要向俄罗斯和叙利亚政府求助。同时，美方认为，土耳其不应当发动没有得到美方同意和充分协调的军事行动。

美联社援引博尔顿的话报道，美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德会继续与土耳其方面磋商。（陈立希）（新华社专特稿）

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