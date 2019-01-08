不与阿政府直接对话 塔利班要求变更与美方会晤地点

阿富汗塔利班代表原定于本月在沙特阿拉伯与美国官员会晤，但塔利班成员6日告诉媒体记者，为避免阿富汗政府官员参与，塔利班想把会晤地点改在这一组织设有政治办事处的卡塔尔。

塔利班迄今拒绝与阿富汗政府直接对话。路透社以不愿公开姓名的塔利班高级成员为来源报道，塔利班和美方人员原计划在沙特首都利雅得再次会晤，然而，“问题在于，沙特和阿拉伯联合酋长国领导人想让我们会晤阿富汗政府代表团，这是我们现在无法做的事情”。

“所以，我们已经取消在沙特会晤。”这名消息人士说，塔利班希望能在卡塔尔会晤美方代表，以避免沙特可能施加的压力。

塔利班代表上月在阿联酋与美方官员会晤，沙特派代表出席。会晤旨在结束持续17年的阿富汗战事，阿富汗政府官员没有参加。美方代表团团长为美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德证实，塔利班已经决定取消利雅得会晤，但没有提及下次会晤的可能地点。

另一名塔利班高级成员说，塔利班已经向沙特说明，现阶段不可能与阿富汗政府直接对话。“众所周知，阿富汗政府希望美国及其盟友留在阿富汗，而我们为赶走外国军队付出了巨大代价。”

塔利班要求外国军队撤出阿富汗，把与美国的直接会谈视作要求撤军的合法努力。双方直接对话至少三次，但阿富汗国内冲突依旧。

美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。阿富汗战争成为美国迄今持续时间最长的战争，超过2400名美军在阿富汗丧生。

美国现阶段在阿富汗驻军大约1.4万人。美国媒体去年12月援引美国国防部官员的话报道，美国总统唐纳德·特朗普打算从阿富汗撤军7000人，媒体解读为他对阿富汗战事失去耐心。（陈立希）（新华社专特稿）

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