日本北海道突降大雪 两千人机场过夜

日本北海道地区5日突降大雪，当地主要空中门户新千岁机场百余架次航班取消，大约2000名旅客滞留机场一夜，6日仍未踏上归途。降雪造成的影响预期将持续至8日以后。

受降雪影响，新千岁机场5日共有105架次航班取消。日本国土交通省新千岁机场事务所说，包括600名左右外国游客在内的大约2000人在机场过夜。机场方面向旅客发放睡袋和毯子。

6日早晨，大量旅客聚集在值机柜台，询问返程航班事宜。机场一名工作人员说，7日机票已全部售出，滞留旅客最早能订到8日机票。

现年71岁的前田达夫（音译）在机场度过难眠之夜。他告诉媒体记者，他和家人到北海道度假，原本非常开心，准备坐飞机前往东京羽田机场时获知航班取消。

他说：“我昨晚一夜没有睡好，因为地板太硬。我没有洗澡，没有人告诉我们什么时候才能登上回家的飞机。这毁了我的假期。”（张旌）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)