法国“黄马甲”示威卷土重来　马克龙谴责暴力

法国“黄马甲”示威在新年第一个周末卷土重来，全国大约5万人走上街头。在首都巴黎，示威者驾驶叉车冲撞政府办公楼大门。总统埃马纽埃尔·马克龙经由社交媒体谴责“极端暴力”。

【示威反弹】

去年圣诞节假期过后，“黄马甲”示威似乎势头减弱，马克龙政府打算在新年伊始亮出进攻姿态。政府发言人本杰明·格里沃4日说，政府不会减少以改革重塑经济的努力。他指认一些人煽动示威，寻求推翻政府。

这番言论似乎触发“黄马甲”反弹。内政部长克里斯托夫·卡斯塔内说，巴黎、波尔多、马赛、图卢兹等主要城市周末出现示威人群，大约5万人上街。警方估计，巴黎示威者大约3500人。

一些示威者5日用叉车冲撞一座法国政府大院的大门，在香榭丽舍大街附近点燃车辆。一些示威者与防暴警察在塞纳河一座桥上爆发小规模冲突。路透社报道，一些示威者冲击政府大楼，迫使格里沃和其他职员从后门逃离。

“不是我、而是（法兰西）共和国遭受袭击，”格里沃稍后说。

示威6日继续，上百名女性“平静”走上街头，抗议警方前一天应对示威的举措。一名示威发起人告诉德新社记者，示威人群按照原先向政府申报的路线出发，但距离指定地点还有数百米时遭遇警方封堵，触发示威者不满。

巴黎警方一名消息人士告诉德新社，警方5日逮捕34名示威者。这名消息人士6日没有提供关联示威的人员受伤情况。

【僵局难破】

马克龙5日晚在社交媒体“推特”写道，“（法兰西）共和国的卫士、代表和象征又一次遭遇极端暴力”。

自去年11月17日以来，“黄马甲”示威每个星期六在巴黎等地上演，经由社交媒体传播，在法国多地蔓延。一些暴力分子趁机打砸抢，触发暴力冲突。法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科说，持续骚乱影响外国对法国的投资。

示威起因是民众抗议政府上调燃油税导致油价上涨，随后演变为抱怨生活成本增加、不满马克龙就任以来一系列社会政策。马克龙政府去年12月承诺对退休人员减税，提高劳工工资，放弃上调燃油税，就重要政策在全国范围辩论。不过，这些举措似乎没有达到民众预期。

法国《星期日报》刊登一份民意调查，显示法国人“强烈支持”示威者提出的一些政治诉求。法国舆论研究所4日至5日网络调查1003人，其中77%希望再度对年收入超过100万欧元的个人征收“富人税”。

法国民主工会主席洛朗·贝尔热6日接受法国公共电台采访时指责马克龙政府脱离民众：“我们处于僵局。我们一方面经历一场暴力的社会运动……另一方面，政府以为仅凭自己就能够找到解决方案。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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