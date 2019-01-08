法塔赫哈马斯再闹矛盾 加沙口岸可能无限期关闭

巴勒斯坦民族权力机构6日声明，已经下令工作人员撤出连接加沙地带与埃及的拉法口岸，以抗议巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对口岸工作的干扰。这一决定意味着实际关闭巴勒斯坦人离开加沙的主要陆路通道。

【撤员工】

巴勒斯坦民族权力机构内政部门一份声明说，撤走员工缘于哈马斯的“野蛮行径”。“哈马斯讯问、逮捕并压迫我们的员工，我们确信在那里（拉法口岸）继续待着没有用。”

这一决定7日生效。因埃及科普特人当天迎来东正教圣诞节，出于安全考虑，拉法口岸原定关闭至8日。

拉法口岸地处加沙地带南部与埃及接壤处，是居住在加沙地带的巴勒斯坦人不经由以色列离开这一地区的唯一陆路通道。这一口岸过去几年因安全原因而长期关闭，由埃及政府不定期短暂开放。

哈马斯2007年6月武力驱逐巴勒斯坦主流派别巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫），夺取加沙地带实际控制权，包括拉法口岸。埃及斡旋下，法塔赫与哈马斯2017年10月签署和解协议，同意由双方组建的和解政府在加沙地带全面履职。按照协议，巴勒斯坦民族权力机构随后重新接管拉法口岸并且派出员工。

巴勒斯坦民族权力机构声明，“我们接管拉法口岸以来，哈马斯一直妨碍我们在那里的工作”，而埃及先前开放这处口岸的前提是它由巴勒斯坦民族权力机构控制。

【谁接管】

员工撤走意味着拉法口岸可能无限期关闭。路透社报道，口岸重新开放，新的运营方需要埃及方面认可。截至6日，埃及政府没有作出回应，是否允许哈马斯接管口岸不得而知。

哈马斯发言人福齐·巴尔胡姆说，关闭拉法口岸相当于巴勒斯坦国总统、法塔赫领导人马哈茂德·阿巴斯“对加沙民众施行新一轮制裁”，对先前监督拉法口岸接管的埃及而言构成“打击”。

法塔赫与哈马斯多次和解尝试均以失败告终。2017年10月达成的和解协议没能切实落实，分裂局面仍未结束。

多名法塔赫官员说，哈马斯旗下安全部队近期在加沙逮捕将近400名法塔赫支持者和活动人士；哈马斯同样指认巴勒斯坦民族权力机构在约旦河西岸逮捕数十名哈马斯成员。

本月4日，一伙蒙面人闯入巴勒斯坦广播电视台位于加沙地带的总部，毁坏摄像机、电脑等办公设备。这家媒体隶属于巴勒斯坦民族权力机构。巴勒斯坦政府总理拉米·哈姆达拉谴责这一事件，要求哈马斯承担责任。（陈丹）

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