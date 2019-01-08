就美派军舰进入西沙群岛附近海域 中方已向美方提出严正交涉

本报北京1月7日电 （记者李宁）针对美国军舰擅自进入中国西沙群岛领海一事，外交部发言人陆慷7日在例行记者会上表示，中方坚决反对美方有关行径，已经就此向美方提出严正交涉，敦促美方立即停止此类挑衅行动。
有记者问，美国今天派军舰进入西沙群岛附近海域开展航行自由行动，你对此有何评论？对美方选择正举行中美经贸磋商这一时机派军舰进入南海有何评论？
陆慷说，美国海军“麦坎贝尔”号军舰未经中方允许，擅自进入中国西沙群岛领海。中方随即派出军舰军机依法对美舰实施查证识别，予以警告驱离。中方已经就此向美方提出严正交涉。
他表示，美舰有关行为违反中国法律和相关国际法，侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序。中方坚决反对美方有关行径，敦促美方立即停止此类挑衅行动。中方将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全。
至于美方这一行径对当前中美正在进行的经贸磋商有何影响，陆慷说，妥善解决好中美之间现在存在的各种问题包括经贸问题，对两国、对世界都是有利的。“双方都有责任为此营造必要的良好氛围。”
《 人民日报 》（ 2019年01月08日 17 版）
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