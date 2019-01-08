“雷达照射事件”搅动韩日关系

近日，韩日围绕“雷达照射事件”引发的争执，令敏感的两国关系再生嫌隙。韩国国防部1月4日公布韩语和英语版本相关视频，并于7日发布中、日、法、西、俄5种语言版本相关视频，以反驳日本所谓“韩舰雷达瞄准日机”的说法。

这一争端发生在去年12月20日下午3时许。据韩国媒体报道，韩国一艘驱逐舰当天在距离独岛（日本称“竹岛”）东北方向200公里的公海海域内搜救遇难朝鲜渔船时，日本方面指称该舰打开了战斗时使用的火控雷达，“多次锁定”日本海上自卫队一架巡逻机。据日本防卫省消息，被照射巡逻机多次向韩方询问意图，但没有得到对方应答。

对于韩方使用火控雷达照射的意图，韩日双方各执一词。日本方面就此事件接连几天用严厉的措辞表示抗议，称“这是极其危险的行为”。对于日本方面的指控，韩方始终解释称“并非故意”。韩国国防部表示，韩方出于人道主义救援目的启动火控雷达，并多次强调驱逐舰在执行正常救援行动，未对日本巡逻机使用追踪雷达，没有任何可能令巡逻机感受到威胁的行为。而日方飞机靠近正在进行人道主义救援的韩国舰艇低空飞行，反而造成了危险，对此韩方深感失望。

日本防卫省近日公布经过处理的巡逻机拍摄的录像，以证实韩方驱逐舰使用火控雷达照射的说法。韩方则认为视频内容片面，对日方此举表示遗憾。韩国国防部本月4日公布相关视频并表示，韩军没有对日机进行雷达追踪，并强调日机从150米的低空飞至距韩舰仅有500米的空域，以至于舰载官兵都感受到巨大噪声和强烈震动。

《日本经济新闻》报道称，此次日韩“雷达照射事件”是双方首次发生的类似摩擦，韩方在事件发生后的一系列反应招致了日方的不信任感。韩国《民族日报》分析称，日本政府对此次事件不断“添油加醋”，使其成为外交争论焦点，这是有意识的过激应对行为。韩国《东亚日报》评论称，在围绕强征劳工赔偿判决等令韩日关系严重冷却的情况下，日方总是把韩方的行动引申为“有其他意图”，这只能招致批评，使外界认为日本政府是有意令韩日关系恶化以达到集结国内支持势力等政治目的。

（本报首尔1月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 17 版）

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