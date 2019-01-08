伊拉克重建进程步履蹒跚(国际视点)

在伊拉克首都巴格达东南郊的贫民窟，有一辆旧公交车改装的“教室”。两个月前，伊拉克一家非政府组织开设了这所特殊的学校，为孩子们打开了求学大门。图为日前在“公交课堂”外拍摄的儿童。

新华社发

■避免“伊斯兰国”卷土重来，就要消除恐怖组织和犯罪活动滋生的土壤。

■伊拉克派系林立、矛盾丛生，各政治派别之间的分歧正在拖累重建进程。

■重建进程并非一路坦途，目前伊拉克重建基金仅获得不到2%的所需资金。

1月6日，伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪在伊拉克军事学院举行的阅兵式上表示，伊拉克军队已经取得打击极端组织“伊斯兰国”战役的胜利，伊拉克军队将继续在边境地区围剿其残余势力，巩固反恐胜利成果，同时政府将努力推动战后重建进程。

中东媒体分析称，战后伊拉克伤痕累累，伊拉克政府一方面要应对恐怖活动威胁，另一方面面临重建所需的巨额资金缺口，重建工作的推进困难重重。

安全威胁远未解除

2014年，极端组织“伊斯兰国”控制了伊拉克北部和西部大片领土。2017年12月，时任伊拉克总理阿巴迪宣布，政府军已收复“伊斯兰国”在伊控制的所有领土，伊拉克取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利。尽管如此，“伊斯兰国”残余势力威胁仍在。美国众议院的最新报告称，没有迹象表明“伊斯兰国”的恐怖阴谋在减少。这一极端组织已失去在伊拉克和叙利亚的绝大部分控制区，但仍有能力在中东和世界其他地区发动恐怖袭击。

近期，“伊斯兰国”在伊拉克和利比亚境内不断制造恐怖袭击，造成数十人伤亡。阿联酋《国民报》评论称，2018年以来，“伊斯兰国”由于整体实力下降，不得不调整战术，避免同当地安全部队直接交火，转而更多使用地雷、路边炸弹、汽车炸弹和自杀炸弹等发动袭击，其安全威胁依然不容小视。事实上，“伊斯兰国”溃散后，该组织残余势力被迫转入“游击作战”。根据联合国的一份报告，目前“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚的成员总数仍超过2万人。

联合国驻伊拉克人道主义协调员格兰德此前警告说，如果国际社会不帮助伊拉克政府稳定安全局势，“打击‘伊斯兰国’取得的成果将会面临巨大风险”。伊拉克反恐问题专家希沙姆·哈希米日前在接受媒体采访时表示，伊拉克安巴尔、萨拉赫丁和尼尼微三省交界的沙漠地带面积超过1.3万平方公里，仍有约800名武装分子盘踞其中。哈希米认为，“伊斯兰国”此前正是利用了伊拉克教派间的矛盾和社会混乱趁势坐大。如今，避免“伊斯兰国”卷土重来，就要消除恐怖组织和犯罪活动滋生的土壤，而实现伊拉克的社会和解是关键一环。

政治生态依旧脆弱

“伊斯兰国”溃散后，伊拉克各派势力彼此间的嫌隙在外部势力的介入下越来越大。目前，伊拉克政坛整体呈现出“三足鼎立”格局，总理一职由什叶派人士出任，总统和议长分别由库尔德人和逊尼派人士执掌，这三大主要政治势力彼此之间龃龉不断。

中东媒体分析称，2003年爆发的伊拉克战争打破了伊拉克原有的政治生态平衡，国家陷入教派纷争，恐怖活动和骚乱事件频发。2005年，伊拉克举行了战后首次议会选举，组建了新政府。但此后数年，政府未能有效解决安全隐患、促进教派和解，也没有改善民生……这奠定了伊拉克战后的主色调。

去年5月12日，伊拉克举行议会选举，但直至10月25日，新总理阿卜杜勒—迈赫迪才在内阁8名部长空缺的情况下宣誓就职。伊拉克议会两大党团在新任内政部长人选上也互不相让，导致8名部长迟迟无法确认，伊拉克政治进程一时陷入僵局。这成为伊拉克政治生态脆弱性的一大明证。

美国布鲁金斯学会客座研究员、中东问题专家杰内夫·阿普多认为，眼下伊拉克派系林立、矛盾丛生，即便在什叶派内部，不同团体之间也存在深层次矛盾，伊拉克各政治派别之间的分歧正在拖累重建进程。

重建进程挑战不小

伊拉克方面曾向外界公布，其重建工作所需资金总额约880亿美元，需要10年以上来逐步完成，而优先方向是恢复遭破坏地区的交通和电力设施。去年2月，在科威特举行的伊拉克重建国际会议筹集了约300亿美元重建资金，其中260亿为投资形式。然而，重建进程并非一路坦途，目前伊拉克重建基金仅获得不到2%的所需资金，只能聚焦民众最迫切需求。

为加快推进相关工作，除极力争取国际援助外，伊拉克还将通过加大能源出口等途径提高收入。去年下半年以来，伊拉克政府出台了多项举措，力求改善国内投资环境，为重建工作寻求助力。

基础设施的逐步恢复让很多民众得以重返家园。联合国数据显示，2017年10月至2018年10月，伊拉克境内流离失所民众从约317万减少至不到190万。在摩苏尔等城市的老城区，在废墟间，重建正在缓慢推进。民众自发地修复受损房屋，越来越多的家庭回归，街边危楼里零星地开起理发店、咖啡馆和烤饼店……

中东媒体评论称，伊拉克重建过程将提供大量就业机会，有助于抑制恐怖主义和极端主义思想滋生，为结束持续数年的伊政治和教派冲突创造契机。但同时应该看到，战后的伊拉克伤痕累累，大部分基础设施遭到破坏，贫富两极分化严重，社会阶层日益固化，而伊政府改善经济的空间有限，伊拉克未来的重建工作依然困难重重。

伊拉克资深政治外交记者萨拉赫·纳斯拉维认为，重建所需的巨额资金缺口较大，加之恐怖活动威胁尚存，伊重建进程任重道远。国际社会应继续向伊拉克提供支持和帮助，帮助伊拉克恢复经济，为伊拉克国家重建创造良好环境。

（本报开罗1月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 17 版）

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