大国当有合作的胸怀（钟声）

■历史的经验教训一再表明，合作中产生的问题，只有通过进一步深化合作才能以共赢的方式得到解决

“能力越大，责任越大。”正在热映的电影《蜘蛛侠：平行宇宙》，再次出现这句好莱坞电影中的经典台词，引发人们关于能力与责任的思考。现实世界中不存在平行宇宙，但这个朴素的道理在国际关系领域同样适用。

展望2019年，大国关系与大国责任备受国际舆论关注。联合国大学政策研究中心高级研究员理查德·高恩最近撰文提出这样一个问题：“2019年，大国之间的对立会破坏国际合作的基础吗？”他认为，要想让一个能够应对危机的多边体系持续存在下去，就需要该体系的最大参与者们围绕合作的基本要素或多或少达成一致。可以说，这个观点呼应了当前国际社会的普遍愿望。

不少人看到，在和平赤字、发展赤字、治理赤字交织的当今世界，一直作为经济全球化推动者的西方大国，出现了民粹主义、贸易保护主义、逆全球化思潮。不少人担心，世界正从携手做大蛋糕的合作时代进入竞相争夺蛋糕的冲突时代。曾经给大国关系贴上的“进攻性现实主义”标签，重新成为一些人的“口头禅”。但是，值得鉴戒的教训，应当被人们记起——总结1929年至1939年世界经济“大萧条”的原因，美国经济学家金德尔伯格指出，大国不愿为维护世界经济稳定彼此合作，部分导致了此后世界动荡的后果。

大国之间究竟当如何相处？这本不该是一个深奥难解的命题。大国应该相互合作，担当国际难题的解决者、全球治理的推动力，不能落入“修昔底德陷阱”，成为麻烦制造者、冲突策动者。习近平主席曾作深刻阐述：“世界上本无‘修昔底德陷阱’，但大国之间一再发生战略误判，就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’。”事实上，近代以来的世界历史，弱肉强食、大国争霸的强权政治，与国际协调、和衷共济的文明法则始终进行着博弈，但历史的经验教训一再表明，合作中产生的问题，只有通过进一步深化合作才能以共赢的方式得到解决。

大就要有大的样子。大国的体量与国际影响力，决定其行为更容易产生溢出效应，因而大国需要担当相应的大国责任。非洲谚语“两象相争，草地遭殃”，说的就是这个道理。在国际关系理念深刻变革、国家间相互依赖程度不断加深的背景下，应以新的思路来筹划和推动大国关系的发展，促进大国间的协调与互信。正如习近平主席在二十国集团（G20）领导人布宜诺斯艾利斯峰会上所明确指出，大国互信是G20最宝贵的资产，要让互信储备保值、增值。

“欢迎大家搭乘中国发展的列车，搭快车也好，搭便车也好，我们都欢迎”“中国对外开放的大门只会越开越大”……中国方案，体现了大国胸怀和担当。中国始终做维护世界和平、促进共同发展的坚定力量，不仅为世界经济稳定和增长作贡献，而且以自身的和平发展推动各国共同走和平发展道路。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年指出，“全球化作为世界公共产品，需要由大国来提供”。中国面向世界提出共建“一带一路”倡议，主张构建新型国际关系和人类命运共同体，体现了中国将自身发展和世界发展相统一的“天下为公”理念。

“立己达人，兼善天下”，大国有这个能力，应该展现这样的胸怀，顺应世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 03 版）

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