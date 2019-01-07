蒙古族电影《诺恩吉娅》启动拍摄

人民网北京1月6日电 1月6日，电影《诺恩吉娅》启动仪式新闻发布会在北京举行。主创团队介绍，诺恩吉娅的人物原型是塞北敖汉蒙古王府诺恩吉娅格格，为了草原和平，诺恩吉娅远嫁漠北蛮荒。在异乡她日日吟唱自编小曲来寄托思乡之情。不久，诺恩吉娅思念成疾，郁郁而终。人们为了感念诺恩吉娅的悲苦，把她生前吟唱的歌曲命名为《诺恩吉娅》并广为传颂，成为了极具地域特色的经典蒙古族民歌。

电影《诺恩吉娅》是在民歌《诺恩吉娅》的基础上，本着大事不虚构，情节不拘泥，用文学手段大胆改编的故事。影片将讲述诺恩吉娅传奇而短暂的一生，再现了一首经典民歌的形成及对后世的巨大影响。这将成为敖汉旗文化旅游的一张亮丽名片。

敖汉旗政府旗长于宝君在致辞中指出，敖汉旗地是中国古代农业文明与草原文明的过渡带，独特的地理位置和自然环境，孕育了这里近万年来的文明。拍摄电影《诺恩吉娅》，是为了汲取优秀民族文化精髓，展示优秀民族文化魅力，打造地方文化的标志性符号。

国家民族事务委员会文化宣传司副司长钟廷雄表示，国家民委一直以来都高度重视民族电影的制作与宣传工作，希望电影《诺恩吉娅》能够成为思想性、艺术性、观赏性高度统一的民族艺术精品。

海淀区委常委、宣传部部长张劲林则指出，海淀区愿意为电影《诺恩吉娅》的摄制工作提供支持和帮助，以推动敖汉民族文化事业繁荣发展，形成新的经济增长极，助力敖汉打赢脱贫攻坚战。

据悉，电影《诺恩吉娅》项目已获得中宣部电影局的批准，计划总投资860万元，将由内蒙古赤峰市敖汉旗政府、中华文化促进会传媒中心、北京海盾文化有限公司联合择日开机摄制。

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