“中国品牌100计划暨中国品牌5A安心码”启动

人民网讯 1月6日，由清华大学数据科学研究院和中国网共同发起的“2019中国品牌100战略计划暨5A安心码发布会”在清华大学举行。

清华大学、商务部、市场监管总局、全国工商联等相关领导、专家学者与企业界代表共同探讨推动中国企业从中国制造向中国智造的转型升级、打造中国智造品牌的战略战术。中国网中国品牌频道、清华数据科学研究院、中国人保财险上海分公司、中华光华科技基金会四家机构在现场签署了战略合作意向书，宣布共同推进“2019中国品牌100”战略计划。

据了解，“中国品牌100”计划，是整合多方资源优势合作打造的新服务品牌战略计划。该计划以清华大学自主知识产权专利技术打造的“中国品牌5A安心码”为核心工具，中国网为宣传通路，清华经管学院享誉海内外的高管教育为智力支持，并由中国光华科技基金会提供专项资金扶持，中国人保财险提供保险保障，打造更多更具影响力的中国智造品牌，从而推动中国制造转型升级和创新型国家建设。

未来，中国品牌100计划将整合多方资源，为品牌企业打造智能化管理和数字营销推广平台。借助这一平台为创新型企业提供大数据、商业智能、核心技术、应用平台、移动终端、媒体平台、品牌客户、营销资源、 专项保险、 产业扶持等丰富资源，快速推动创新型企业成长。（赵芮）

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