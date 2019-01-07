免费智能健康体检进基层

为贯彻落实健康中国建设战略，提高怀集县全民健康意识，12月28日，《中国人口福利基金会健康体检设备捐赠暨怀集县免费智能健康体检进基层项目启动仪式》在广东省怀集县举行。

中国人口福利基金会秘书长助理兼社会联络部部长宋宏云代表中国人口福利基金会向怀集县捐赠了价值1550万元的“百福360°智能CT”健康体检设备。宋宏云与，中国人口福利基金会始终以“增进人口福利，促进家庭幸福”为宗旨，服务最广大的基层群众，为百姓提供切实的帮助。“我们现在做健康扶贫，强调的是要让老百姓看得上病、看得起病、看得好病，但关键的一条是不得病。希望通过这个项目进行的健康教育和健康体检，能够唤醒全民的健康意识。”

怀集县卫计局局长卢罗生代表受怀集县人民接受中国人口福利基金会的捐赠，表示将组织卫计系统工作人员按实施方案的要求落实具体工作，助推怀集县基层公共卫生建设再上新台阶。

广东省基层卫生协会会长王家骥希望，通过体检设备的检测，提高怀集群众的健康意识，帮助他们分析数据，改善自身的生活行为方式。

怀集县分管卫生计生领导、县委常委、统战部长林怀北表示，有了这些设备的支持以及各相关单位的协助，相信能将服务效益最大化，把项目打造成怀集县“为民造福”的标杆民心工程，怀集县免费智能健康体检进基层项目正式启动。

(责编：赵芮(实习生)、常红)