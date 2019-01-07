创新引领未来 服务助推发展

人民网讯 1月4日，由中国中小企业国际合作协会、工信部中小企业发展促进中心和佛山市人民政府共同举办的“第七届中国中小企业创新服务大会”在佛山市隆重举行，大会由工信部中小企业发展促进中心主任苗长兴主持。

本次大会秉承“互助成长、互利共赢、协同服务、创新发展”的办会理念，开展“中国中小企业‘走出去’”、“智能制造驱动企业转型升级”、“中小企业商业模式创新”3个平行主题论坛，多角度、全方位展开探讨，为“一带一路”“互联网+”等重大战略背景下，我国中小企业的创新发展指明方向。

工信部中小企业局副局长叶定达指出，中小企业“走出去”具有得天独厚的优势。首先，中小企业是最为活跃的创新群体，能够适应国际市场上技术更新快的特点；其次，中小企业的规模对市场反应的速度比较灵敏，能够及时做出调整；第三，我国中小企业产品丰富，竞争力较强，在国际市场具有广阔的市场前景。当然，中小企业在“走出去”的过程中也会面临很多困难和问题：一是中小企业普遍缺乏国际性经营人才和经验；二是难以有效识别境外国家政治、经济等方面存在的潜在风险；三是我国大部分中小企业在全球产业链中处于价值链的低端，国际竞争力较弱。

工信部中小企业发展促进中心罗俊章副主任认为，制造业是国民经济主体，我国制造业规模位于世界第一位，但与先进国家相比，我国工业大而不强的问题比较突出。论坛邀请了各方行业专家、学者、科研机构和企业代表进行分享，集思广益，形成合力，面向企业智能制造发展需求，帮助企业实现技术创新和管理创新，引导企业推进智能制造发展，加强协同创新，推广适合中小企业发展需求的信息化产品和服务，推动云制造等智能制造公共服务平台，推动建立中小企业与大企业协同创新的机制，协助企业转型升级，积极培育制造业的未来竞争新优势。

中小企业国际合作协会执行会长刘玉浦表示，中小企业的快速发展推动了我国经济发展，优化了企业结构，繁荣了城乡市场，扩大了社会就业。中小企业与民营企业互为主体，创新发展是中小企业健康发展，高质量发展的灵魂，中小企业的创新服务是一个系统性的工程，需要社会各个方面共同努力和支持。本次大会搭建一个相互学习，交流经验，资源共享的平台，创新服务方式，整合服务资源，进一步提升中小企业的创新发展方式。

阿里巴巴1688企业服务部副总经理彭小明表示，推动中小企业智能化转型，需要政府和企业自身共同努力推进，1688致力于推动广大中小企业供应链数字转型，通过联合数千家saas软件和智能硬件服务商，结合阿里创新技术研究成果，开发灵活、简便，符合中小企业生产经营特点的智能化工具，帮助中小企业享受技术发展的红利。

鼎捷软件股份有限公司副总经理张俊杰表示，智能制造是大势所趋，数字工厂可以帮助企业在生产线和管理上实现智能升级，一方面节约企业的生产成本，另一方面提高企业的生产效率，通过数字化整体解决方案和规划，帮助中小企业做转型升级。

此外，大会还设置了金蝶、晶未科技、知企网 、中国联通佛山市分公司等企业展示对接专区，聚集优质服务资源，展示服务创新实践成果，针对新常态下中小企业创业创新痛点难点问题和服务新需求，利用最新科技手段，通过现场演示、交互式体验等多种形式，为前来参会的佛山当地中小企业提供精准服务，搭建信息互通、项目合作对接平台。

(责编：赵芮(实习生)、常红)