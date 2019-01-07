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阿富汗塔利班武装发动两起袭击致36人死亡

2019年01月07日21:00  来源：新华网
 
原标题：阿富汗塔利班武装发动两起袭击致36人死亡

　　新华社喀布尔1月7日电（记者代贺）阿富汗地方官员7日向新华社记者证实，阿安全人员与塔利班武装人员6日晚在西北部巴德吉斯省爆发武装冲突，双方交火造成至少36人死亡。

　　据该省议会官员阿卜杜勒·阿齐兹·拜格介绍，双方6日晚在该省境内至少爆发两起武装冲突。第一起发生在该省南部的卡迪斯地区，当地多个检查站遭到塔利班武装人员袭击，安全人员与武装人员长时间交火，至少3名政府军士兵、11名当地警察在交火中身亡，至少15名塔利班武装人员被打死。

　　另一起类似袭击事件发生在该省西部的阿卜卡马里地区，交火造成7名安全人员身亡，另有9名安全人员受伤。

　　拜格表示，安全部门已向事发区域派出支援力量。塔利班武装人员7日已陆续撤离。

　　目前，塔利班武装尚未就此作出回应。

　　巴德吉斯省与西部赫拉特省接壤，其境内有多条公路通过首府瑙堡连接该国北部与西部地区。近年来，塔利班武装人员不断向该省渗透，频繁发动袭击。去年9月17日，该省一处军事训练中心遭塔利班武装人员袭击，造成至少１０名安全人员死亡。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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