原标题：国际观察：2019，这9场选举值得关注

新华社北京1月7日电 （国际观察）2019，这9场选举值得关注

新华社记者

2019年，世界各地将举行一系列重要选举，其中9场选举值得关注。

乌克兰：乌俄关系或成话题

乌克兰总统和议会选举将分别于3月底和10月底举行。分析人士认为，现任总统波罗申科和祖国党领导人、前总理季莫申科是总统选举热门人选。而在议会选举中，目前占议会主导地位的波罗申科集团和民族阵线则面临巨大挑战。

无论哪方胜出，都面临棘手难题，包括社会经济、腐败问题、乌东部顿巴斯冲突、乌俄关系等。选举期间，不排除有一些势力打“俄罗斯牌”，对乌俄关系走向的影响值得关注。

印度尼西亚：佐科遭遇老对手

印尼将于4月17日举行总统及国会选举，寻求连任的现总统佐科与最大反对派领袖普拉博沃将迎来继2014年总统选举后的再次对决。

佐科执政以来，印尼经济总体平稳快速发展，贫困人口大幅减少。同时，佐科树立了清廉、亲民、实干的形象，最新民调显示其支持率为53%。当地舆论认为佐科连任有一定胜算。不过，普拉博沃在政界、军界拥有广泛影响力，其“消除经济不平等”的竞选口号在基层选民中也颇具号召力。

澳大利亚：反对党民意领先

澳大利亚联邦议会今年将举行参众两院选举，两院选举很可能在5月同时举行，其中众议院选举将决定执政权归属。自由党和国家党组成的执政联盟面临主要反对党工党的强力挑战。

多项民调显示，执政联盟的支持率落后工党8至10个百分点。当地媒体预测，工党有可能获得选举胜利，澳大利亚频繁更换总理的历史或被再次延续。

南非：总统选举关乎经济复兴

南非5月将迎来种族隔离结束后的第六次总统选举。选民届时将投票给自己所支持的政党，获胜政党的党首即为下一任总统。

最新民调显示，61%的受访者支持执政党非洲人国民大会（非国大），主要反对党民主联盟和经济自由战士党的支持率分别为14%和9%。现任总统拉马福萨连任几乎没有悬念。拉马福萨如果连任，将有利于政策连贯性。

印度：执政党压力不小

印度人民院（议会下院）选举将于5月开启，执政的印度人民党（印人党）能否获胜、现总理莫迪能否连任备受关注。

相比2014年人民院选举和2017年地方选举中的强势，印人党在刚刚过去的2018年里风光不再，在年底结束的5个邦的地方选举中失利，其中3个邦被老对手印度国民大会党（国大党）夺走。这给本次大选增加了不确定性。

尽管如此，印人党目前仍握有14个邦的执政权和260多个选区席位，基本面优势较大。

欧洲议会：影响欧盟未来走向

欧洲议会5月将举行新一届选举，同时还将改选欧盟委员会主席、欧洲理事会主席、欧洲议会议长、欧洲央行行长以及欧盟外交和安全政策高级代表五大职位。

英国定于3月底“脱欧”，极右翼势力在多国崛起，欧盟一体化发展面临巨大挑战，在这种背景下举行的欧洲议会选举至关重要，其结果事关欧盟未来发展方向。欧洲专家预测，各国政党将更广泛地动员选民参与投票，移民问题很可能成为竞选中的一大焦点。

阿富汗：未来总统被寄予厚望

阿富汗将于7月20日举行总统选举。目前，选举登记已经开始，舆论普遍认为现总统加尼将寻求连任。2014年大选中加尼的竞争对手、首席执行官阿卜杜拉会否再次参选也备受关注。

近年来，阿富汗政治重建之路困难重重。阿富汗民众希望未来总统能引领这个国家摆脱动荡。

日本：参议院席位左右修宪进程

日本今年7月将迎来国会参议院选举。选举结果将影响到首相安倍晋三的修宪进程。

日本舆论认为，如果在野党能够联合起来，或许能打破执政联盟占参议院三分之二以上议席的优势地位，从而更有力地阻止安倍的修宪进程。但如果执政联盟赢得选举且修宪势力获得三分之二以上议席，安倍必将加快修宪步伐。

泰国：充满未知的四党争雄

自2014年军事政变以来一直未能实现的泰国国会下议院选举有望于今年举行。目前，4个主要政党正积极备战。4个政党分别是：与两位流亡前总理他信和英拉密切相关的为泰党、前总理阿披实领导的民主党、由企业家塔纳通组建的新未来党以及由多名现内阁成员组建的亲军方的人民国家力量党。

根据泰国宪法，下议院选举产生500名下议员后，这些议员将与由军政府先前遴选和指派的250名上议员一道参与新总理的推选。这使得本次选举极可能触发两种情形，一是有军人背景的政客直接当选总理，二是陷入长时间政党间谈判并最终组建多党联合政府。（参与记者：陈俊锋、钟忠、梁辉、白旭、荆晶、赵旭、任丽颖、代贺、姜俏梅、凌朔）

(责编：刘洁妍、杨牧)