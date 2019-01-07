越南警方向中方移交两名“猎狐”对象 涉嫌侵占5000余万元

人民网河内1月7日电 当地时间1月7日下午2时许，在中国驻越南大使馆协调下，越南警方在胡志明市新山一国际机场，向中方移交涉嫌职务侵占罪的在逃嫌疑人陈某、林某。2019年中国警方在越追逃工作取得“开门红”。

据中国警方调查，2018年以来，陈某在林某协助下，利用职务便利，侵吞国内十几所幼儿园的公款5000余万元人民币，损害500多名幼儿园教职工和数千名学龄前就读儿童的切身利益，社会影响恶劣。案发后，陈某、林某逃往境外多地藏匿。2019年年初，获悉陈某、林某前往越南的线索后，中国警方即提请越方协助。越南公安部高度重视，在接到通报后迅速指挥办案部门于1月6日将陈某、林某抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方在打击侵害群众利益犯罪方面有着密切、高效的合作。中国警方正告在越藏匿的此类犯罪嫌疑人，要尽快投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

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