原标题：热点问答：美联邦政府“停摆”何时休

新华社华盛顿1月6日电 热点问答：美联邦政府“停摆”何时休

新华社记者孙丁 高攀 邓仙来

由于白宫与国会在美墨边境隔离墙修建问题上存在分歧，各方未能就政府拨款法案达成一致，约四分之一的联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始陷入停顿，迄今已进入第三周。

新一届国会日前开幕后，特朗普政府与国会民主党进行了多回合磋商。双方谈判进展如何？“停摆”至今产生了几重影响？僵局又何时能被打破？

谈判进展如何

特朗普与民主党领导层两轮对话未果后，由副总统彭斯带头的白宫工作小组与国会民主党谈判代表于5日、6日继续磋商，但仍未能就修建边境墙拨款、结束政府“停摆”等问题取得实质性突破。特朗普6日早些时候表示，并不指望这一磋商取得什么成果，“一些严肃对话”将在下周展开。

参与磋商的白宫办公厅代理主任马尔瓦尼6日接受美国媒体采访时指责民主党故意拖延。美国媒体则援引民主党消息人士的话说，白宫没有提供预算需求细节并且拒绝让受影响的联邦政府机构重新“开门”。分析人士认为，相互攻讦意味着双方仍未能就边境墙这一核心分歧达成妥协，因而没有“一条心”去解决“停摆”僵局。

在美墨边境修建隔离墙是特朗普竞选总统时的核心承诺之一，也被视为他谋求连任的重要政治筹码。他认为边境墙对遏制非法入境行为、打击人口贩卖和毒品走私等至关重要；但民主党指责边境墙低效、多余且昂贵，是特朗普的“政治噱头”，呼吁用无人机、传感器等科技手段加强边境安全。

特朗普6日下午在社交媒体上说，正筹划在边境上使用钢铁栅栏，而不是水泥墙。他当天还表示，将致电美国几大钢铁企业负责人，要求他们拿出钢铁栅栏的设计方案和样本，并强调将在美国制造这些栅栏作为美墨边境隔离物。

“停摆”影响几重

此次“停摆”影响美国国土安全部、国务院、农业部、内政部、交通部等内阁级部门及几十个下属机构。约80万联邦政府雇员受到波及，其中，执法、安检、消防等岗位的约42万人被迫无薪工作，其他人则被“强制休假”。

由于收入无法保障，越来越多联邦政府雇员和合同工明确表示或担忧无力支付房租、偿还信用卡账单和贷款等，其中不少人已提交失业救济申请。美国政府雇员联合会芝加哥地区执法人员工会代表帕特里克·卡诺表示，很多人的信用卡已经透支，“停摆”加大了他们的生存压力。

“停摆”也导致政府服务严重“打折”。财政部下属国内收入署在“停摆”期间“低功率”运转，意味着去年底积累的大量退税申请将被延迟处理；农业部负责的一些妇幼营养援助项目眼见资金见底，数百万人的营养计划存在变数；商务部下属经济分析局暂停发布贸易、新屋销售等重要经济数据……

此外，全美众多国家公园也“闭门谢客”。即便有些公园维持开放，也无法提供游客服务，公共卫生和游客安全问题严峻，有人担忧国家公园环境将在“停摆”期间遭受重创。史密森学会旗下的博物馆和动物园日前也停止对外开放，让不少慕名者扫兴而归。位于华盛顿的国家动物园还因资金、人力不足关闭了大熊猫馆的网络实时直播，失望的粉丝到社交媒体上吐槽“停摆”。

宏观经济方面，穆迪分析公司日前评估说，“停摆”目前对美国经济和信用市场造成的影响有限，但如果“停摆”持续，可能对金融市场造成严重影响。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪日前表示，持续“停摆”将降低美国经济增速。另有分析指出，长期“停摆”将打击企业和消费者信心。

僵局何时打破

这是自特朗普上台以来，美国联邦政府第三次陷入“停摆”境地，时至6日已持续16天，已经并列成为美国联邦政府历史上持续时间第三长的“停摆”。目前，白宫与民主党尚无相互让步迹象，外界很难判断“停摆”何时结束。

特朗普6日下午表示，如果找不到解决僵局的办法，“停摆”将持续很长时间。此前他还曾威胁，不惜让政府关门“数月甚至数年”。

不过，双方都清楚尽快结束“停摆”的必要性，也在各自盘算“备选”方案。

众议院议长、民主党人佩洛西5日发表声明说，众议院民主党人将于下周通过一个单独拨款法案以帮助 “停摆”部门全面恢复运转。而参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔此前曾表示，参议院不会审议没有特朗普支持的拨款案。

让局面更加复杂的是，参议院共和党人也并非一条心。日前已有共和党参议员公开呼吁通过不包含“造墙费”的拨款案。参议院民主党领袖查克·舒默6日顺势施压，称民主党人和越来越多的共和党人达成共识，要分开解决“停摆”和边境安全拨款。

特朗普近期还威胁动用总统权限，以宣布国家紧急状态方式绕过国会，直接建墙。民主党参议员迪克·德宾说，特朗普如果这样做，可能面临法律挑战。

(责编：刘洁妍、杨牧)