原标题：美研究提醒用正确姿势操作电脑

新华社北京1月7日电 头部前伸、脸部贴近屏幕，这一姿势对于电脑使用者来说自然且常见。不过，美国一项最新研究指出，这种姿势会对颈部造成极大压迫，引发病痛。而要想减少伤害，只需做一点小小改变——让头部与身体尽可能保持一条直线。

美国州立旧金山大学研究人员在最新一期美国《生物反馈》杂志上发表报告说，头部前伸的姿势会引发疲劳、头痛、注意力不集中和肌肉紧张等，长时间保持这一姿势还会伤害脊椎，甚至让人连扭头都难。

在研究中，他们让125名学生保持头部前倾姿势30秒钟，98%的人表示头部、颈部或眼部有不同程度的疼痛。此外，肌电图显示，头部前伸的姿势会导致斜方肌的肌肉张力显著增加。

研究人员指出，在操作电脑时，如果你坐姿是直的，头部位于脖子正上方，那么背部肌肉可以轻松支撑头部和颈部。通常来说，头部和颈部约重5.5公斤。而如果头部向前倾斜45度，那么脖子就会成为一个“支点”，身体则如同一根长杠杆需要“挑起”头部和颈部的重量，对相关肌肉来说，此时的头部和颈部相当于重20.5公斤。

因此，研究人员提醒说，如果你长期操作电脑，并遭受肩、颈和背痛，那首先需要检查一下自己的坐姿情况，让头部与身体尽可能保持一条直线。

(责编：刘洁妍、杨牧)