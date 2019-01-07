原标题：俄专家议员：美取消俄航天高官访美将影响航天合作

新华社符拉迪沃斯托克1月7日电 美国航天局日前宣布，取消邀请俄罗斯航天集团总裁罗戈津访问美国。对此俄有关专家和议员表示，此举将影响两国在航天领域的合作。

据俄美多家媒体透露，俄航天集团总裁罗戈津原计划今年2月访美，但美航天局发言人日前宣布暂时取消了这一访问计划。美航天局局长布里登斯廷在接受美媒采访时表示，取消邀请是迫于美国参议院议员的压力。

2014年美国因乌克兰问题出台针对多位俄高官的制裁，其中包括时任副总理罗戈津。罗戈津后来出任俄航天集团总裁，但美媒称，很多美国参议员仍反对允许罗戈津入境美国。

今日俄罗斯通讯社6日援引俄科学院太空研究所所长彼得鲁科维奇的话报道，美国此举会对俄美两国在建设月球轨道空间站、国际空间站项目研究和火星研究等领域的合作产生消极影响。

彼得鲁科维奇说，俄美两国几乎每天都在进行航天领域交流，这是目前两国间为数不多的合作之一，美方取消邀请罗戈津访美不可能不给两国在航天领域的合作带来困难。因政治原因造成两国在航天领域的交流受阻，可能导致两国在航天领域的合作水平下降。

俄联邦委员会（议会上院）国防和安全委员会成员克林采维奇说，俄美在航天领域有很多对两国乃至人类发展有重大价值的合作项目，美国取消罗戈津访美邀请是只顾自己政治和经济利益的表现。

克林采维奇说，俄美在航天领域的很多合作项目将被迫推迟，这会造成时间和金钱的浪费，对两国都没好处。俄在航天领域还有很多合作伙伴，正与这些合作伙伴开展建设性对话。

不过，另据俄媒报道，俄航天集团表示该机构尚未得到美方正式取消邀请的通知。

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