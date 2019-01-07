美军舰进入西沙群岛海域 外交部：敦促美方立即停止此类行动

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持今日例行记者会。

实录如下：

一、应国家主席习近平邀请，芬兰共和国总统绍利·尼尼斯托将于1月13日至16日对中国进行国事访问。

二、应瑞士联邦主席毛雷尔和世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家副主席王岐山将于1月21日至24日访问瑞士并出席达沃斯世界经济论坛2019年年会。

问：你刚才宣布了王岐山副主席将出席达沃斯世界经济论坛2019年年会的消息，你能否介绍有关具体安排？当前世界经济下行的压力和风险上升，我们不时会听到看衰世界经济、中国经济的声音。那么王岐山副主席此次出席达沃斯经济论坛将向国际社会传递什么信息？

答：根据我目前掌握的情况，王岐山副主席出席达沃斯世界经济论坛2019年年会期间，将应邀在论坛年会上发表致辞，会见论坛执行主席施瓦布先生，并同与会各界人士进行交流。

关于你提到外界对中国经济的一些看法和评论，我想指出，当前中国经济运行保持总体平稳、稳中有进。尽管外部环境存在一些不确定和不稳定因素，但中国发展拥有足够的韧性和巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心，对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平也有坚定的信心。

大家还记得，2017年年初，习近平主席出席世界经济论坛年会开幕式并发表主旨演讲，就促进世界经济增长、推进经济全球化提出了中国方案，在国际上引起了强烈的反响和共鸣。王岐山副主席此次与会将就中国发展和经济全球化等重大国际问题进一步阐释中方的看法和主张。我们欢迎各方同中方一道，秉持共商共建共享精神，为建设开放型世界经济、促进人类社会的共同发展作出积极贡献。

问：我有两个问题。第一，据媒体报道，王岐山副主席将在出席达沃斯世界经济论坛2019年年会期间同美国总统特朗普举行会晤。你能否证实？第二，有媒体报道称，中美经贸谈判今天正式开始。你能否确认？

答：关于第一个问题，目前我没有听说有这方面的安排。

关于第二个问题，我可以向你确认，根据中美双方达成的一致意见，中美经贸磋商已于今天开始。

问：你能否透露今天中美经贸谈判的进展？另外，据报道，新疆自治区政府主席表示欢迎联合国专家来新疆参观。你能否确认此消息？联合国方面是否也提出过这一要求？

答：关于第一个问题，中美经贸磋商今天开始举行，磋商还在进行之中，目前我没有可以向你透露的情况。上周，我已经介绍过，中美双方在1月4日举行的副部长级通话中都表示，将共同努力落实好两国元首于2018年12月1日在阿根廷会晤达成的重要共识，就中美经贸问题进行积极和建设性的对话。

关于第二个问题，新疆是开放地区。我们欢迎联合国官员等各方在遵守中国法律、履行相应手续的前提下，赴新疆参观访问。同时，包括联合国官员或专家在内的任何人士都应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，避免干涉一国内政、损害一国主权，应本着客观、中立的态度，避免偏听偏信、先入为主。我们愿同联合国有关机构保持接触、相向而行。

问：据报道，5日，缅甸警方称，缅甸布迪当镇区警察局下属的4个警察哨所4日遭若开军武装袭击，造成多名警员伤亡。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。中方支持缅甸各方推进和解和谈，强烈反对任何形式的暴力袭击活动。我们希望有关各方恪守不久前发表的和平声明承诺，保持克制，通过对话协商以和平方式解决分歧，不断推进缅甸国内和平进程。

问：美国总统特朗普昨天表示，中国经济不佳是中方愿与美方达成经贸协议的一大原因。你是否认同他的这一说法？

答：中美双方都同意按照两国元首会晤达成的重要共识，就如何解决中美经贸分歧开展积极和建设性的磋商和对话。

至于磋商的动因是不是因为中国的经济情况，我们从一开始就认为，中美经贸摩擦对双方和世界经济都不利。中方有诚意在相互尊重、平等互利以及对等的基础上，同美方解决好两国之间的经贸摩擦。至于中国经济好不好，刚才我也说过，中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心。

问：美国今天派军舰进入西沙群岛附近海域开展航行自由行动，你对此有何评论？对美方选择正举行中美经贸磋商这一时机派军舰进入南海有何评论？

答：1月7日，美国海军“麦克坎贝尔”号军舰未经中方允许，擅自进入中国西沙群岛领海。中方随即派出军舰军机依法对美舰实施查证识别，予以警告驱离。我们已经就此向美方提出严正交涉。

美舰有关行为违反中国法律和相关国际法，侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序。中方坚决反对美方有关行径，敦促美方立即停止此类挑衅行动。中方将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全。

至于你提到美方这一行径对当前中美正在进行的经贸磋商有何影响，妥善解决好中美之间现在存在的各种问题包括经贸问题，对两国、对世界都是有利的。双方都有责任为此营造必要的良好氛围。

(责编：刘洁妍、杨牧)