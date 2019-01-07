中国电建承建的世界最大塔式光热电站成功并网

8月15日13时46分，由中国电建所属山东电建三公司总承包的摩洛哥努奥三期项目发电机首次并网一次成功，标志着目前全球装机容量最大的150MW塔式光热电站项目并网目标顺利实现。

摩洛哥努奥光热电站项目，是全球单机容量最大的光热电站工程，包括二期200MW槽式光热电站和三期150MW塔式光热电站，采用世界最前沿的光热发电技术，目前，努奥二期项目已投入正式运行。努奥三期采用塔式光热技术，是世界上首次采用混凝土和钢结构混合式结构的光塔，也是世界上最高的光热发电集热塔。该项目建成后，将进一步助力摩洛哥摆脱能源困境，缓解摩洛哥紧张的电力供应。同时，该项目有效带动了当地就业、技术提升和产业升级，目前已为当地提供了6000多个就业岗位，并为摩洛哥企业在电力设备材料制造和电力工程建设领域培养了大批人才。该项目对中国企业掌握世界先进光热技术、推动国内光热电站发展也具有十分重要的意义。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)