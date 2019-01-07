新华社北京1月7日电 特稿：惊涛拍岸风鹏举——2018年中国元首外交的世界印象

新华社记者郝薇薇

这是位于海南省琼海市博鳌镇的博鳌亚洲论坛国际会议中心（2018年3月22日无人机拍摄）。新华社记者 郭程 摄

驻足时序更替的交汇点，回望逝去的岁月，2018年注定是不平凡的一年。

这一年的世界，走过国际金融危机爆发10周年和一战结束百年两个时间节点。变局激荡，一面是人类携手走出危难与困苦的历史回响，一面是合作还是对抗、开放还是封闭、共赢还是零和的现实抉择。

这一年的中国，走进“两个一百年”奋斗目标历史交汇期的开启之年。改革开放40年的波澜壮阔犹若眼前，向着创造新的更大奇迹，中国誓言，改革开放永不停步，和平发展初心不渝，命运与共大旗高举。

动荡的世界，笃行的中国。为民族复兴、为人类进步，任乱云飞渡，我自稳步前行。

行动篇：稳进与拓展

“陆止于此，海始于斯”，亚欧大陆最西端的葡萄牙，国家主席习近平2018年出访最后一站。

访问中签署的17份合作文件，共建“一带一路”合作谅解备忘录引起各方关注。美国《洛杉矶时报》评论说：“葡萄牙正在拥抱‘一带一路’倡议。”德国广播电台的解读是：“葡萄牙成为‘一带一路’的一部分”。

5个多月前，习近平连任国家主席后首次出访，首站阿联酋以璀璨的“中国红”迎接远道而来的中国贵宾。中阿双方同样签署了共建“一带一路”谅解备忘录。对此，美国外交学者网站的评论要点是“携手中国”。

到访13个国家，出席3场重要国际会议，行程遍布亚洲、非洲、大洋洲、欧洲、拉丁美洲……这一年，中国与世界的共赢之路越走越宽。“大”到提升关系定位、发展战略对接，“小”到水果肉类进口、公民出境旅游，从推动基础设施项目落地到分享数字经济发展经验，从联合科学研发到青年人才交流……中国与世界的合作故事精彩纷呈。

2018年9月12日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，曾经在“海洋”全俄儿童中心疗养的四川地震灾区学生代表和中心教职工合唱《感恩的心》。新华社记者谢环驰摄

这一年，元首外交春风化雨，世界眼中的中国更加真实多彩。当塞内加尔民众载歌载舞庆祝中国援建的竞技摔跤场顺利竣工，当卢旺达官员为中国领导人“鞋子论”热烈鼓掌，当身居新校园的巴布亚新几内亚小学生诉说“中国人帮助我们改变了这一切”的感谢话语，中国的友好诚意、发展魅力愈发生动鲜明。

智慧篇：运筹与联动

11月15日，在首届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲10天后，习近平主席开启亚太之旅。

首届中国国际进口博览会部分志愿者在上海国家会展中心合影（2018年11月9日摄）。新华社记者 陈建力 摄

在巴新首都莫尔兹比港出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间，习近平主席深刻总结历史启示，准确把握经济全球化大势，强调坚持开放合作，应对共同挑战并欢迎有关各方2019年出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届中国国际进口博览会。

扩大开放，是2018年中国外交一以贯之的旋律。博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、金砖国家领导人会晤、中国国际进口博览会、APEC会议、二十国集团（G20)峰会……从年初至岁尾，从主场外交到国际会议，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的声音在世界回响。泰国立法议会主席蓬贝说：“这是正确的大方向，也是对全球自由贸易秩序的维护。”

“脚踏实地谋篇布局”，日本《产经新闻》如是形容中国外交作为。国内国际两个大局统一运筹，主场外交与出访活动联动共振，成为2018年中国外交鲜明特征。

6月，上海合作组织扩员后的首次峰会在青岛成功举行。习近平主席发表重要讲话，高屋建瓴地提出新的发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观，为“上海精神”注入新的时代内涵。

这是上合组织青岛峰会期间举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（2018年6月9日摄）。 新华社记者 李紫恒 摄

6月，俄罗斯总统普京访华并出席上海合作组织青岛峰会，习近平主席向他授予首枚“友谊勋章”。两国元首共同乘坐高铁赴天津观看中俄少年冰球友谊赛，共同制作和品尝天津小吃的友好场景为人津津乐道。3个月后，习近平主席赴俄出席第四届东方经济论坛，两国领导人一起访问“海洋”全俄儿童中心的温馨画面令世界印象深刻。

这是2018年7月16日在阿联酋阿布扎比港哈利法工业区内拍摄的中阿产能合作示范园建设现场。新华社记者邬惠我摄

7月，习近平主席开启中东非洲之行，首站是阿拉伯国家阿联酋。约一周前，中国－阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议在北京落幕，双方宣布建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。

中非合作论坛北京峰会在北京人民大会堂隆重开幕（2018年9月3日摄）。 新华社记者 刘卫兵 摄

9月，中非合作论坛北京峰会盛大举行。一个多月之前，习近平对非洲进行了担任国家主席以来的第四次访问。路透社援引塞内加尔总统萨勒的话说，中国是“现代最伟大的经济体之一”，为非洲的和平稳定作出了重要贡献。

这是2018年7月18日在塞内加尔首都达喀尔航拍的中国援建的竞技摔跤场。新华社记者吕帅摄

走动愈多，友谊愈牢。7月至9月，南非总统拉马福萨同习近平主席多次见面。针对关于中非合作的噪音杂音，这位南非领导人驳斥道：“中国令人印象深刻的增长模式所产生的宝贵经验可以被非洲人用作发展的催化剂。”

2018年正值“一带一路”倡议提出5周年。5年来，“一带一路”倡议影响力不断提升，得到国际社会广泛认同。哈萨克斯坦作为“丝绸之路经济带”倡议的诞生地，主动提出举办纪念“一带一路”倡议提出5周年中哈商务论坛。2018年9月，论坛成功举办，习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统分别向论坛致祝贺视频。

11月中旬，时隔4年，习近平主席再次访问太平洋岛国地区。在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港，习近平主席会见8个建交太平洋岛国新老朋友。“客场”亦“主场”，一场活动推动中国同岛国关系实现从战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的新飞跃。

11月底至12月初，习近平主席展开拉美之行，共建“一带一路”是其中一条主线。2018年1月，中拉论坛第二届部长级会议发表《“一带一路”特别声明》。双边关系和整体合作相互促进，全面推升“一带一路”在拉美发展势头。

“如今没有中国，世界政治什么也办不成。”德国之声电台网站以此为题报道德国总统施泰因迈尔12月中国之行。上半年法国总统、英国首相、德国总理相继访华，下半年习近平主席访欧，中欧携手发出反对保护主义、维护自由贸易的共同声音。

通盘运筹大国、周边、发展中国家及多边外交，不断拓展中国的全球伙伴关系网络。这是大国外交的智慧与成熟，更是大国领袖的视野与担当。

品格篇：担当与坚守

改革开放40年，重塑了中国，也重塑了中国与世界的关系。发展壮大起来的中国，如何应对国际风云变幻并在变局中扮演怎样角色？

中国的答案是，始终坚持和平发展，始终坚守合作共赢，始终坚信多边主义。

2018年，对中美关系来说，是颇具挑战性的一年。关键时刻，元首外交再次发挥“定盘星”作用。习近平主席同特朗普总统在阿根廷布宜诺斯艾利斯长达150分钟的会晤，为中美经贸摩擦“摁下暂停键”，双方同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

增进互信，聚焦合作。2018年，中国周边环境出现全面向好的积极态势。中印开创高层交往新模式，中日关系重回正轨并取得新的发展，中朝友谊焕发新活力。11月，中菲签署关于油气开发合作的谅解备忘录，成为两国关系经历风雨、又见彩虹的新见证。

2018年的世界，各种冲击和调整刷新着人们对“不确定性”的认知。分歧、困惑、迷茫之中，中国在各种国际场合发出推动发展合作、捍卫秩序规则、发扬伙伴精神的清晰声音。

G20峰会期间，习近平主席同法国、沙特、土耳其、德国、联合国等多方领导人及国际组织负责人举行会见。“法方坚定主张多边主义，愿同中方在重大国际问题上继续相互支持，维护多边自由贸易体制”“德方赞赏中方致力于多边合作，坚定维护应对气候变化《巴黎协定》”“事实证明，中国是多边主义最为重要的支撑”……人心向背，显而易见。

“在处理国际事务中，中国站在历史的正确一边。”菲律宾总统杜特尔特对人类命运共同体理念的评价，道出国际社会的心声。（参与记者：冯俊伟、李颖）

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