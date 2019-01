中海油英国北海区域开发项目投产

11月3日,中国海洋石油有限公司(中海油)宣布英国北海Golden Eagle区域开发项目投产。

Golden Eagle区域开发项目包括Golden Eagle、Peregrine及Solitaire油田。这些油田分别位于北海20/1S、20/1N 及 14/26a区块,在阿伯丁东北70公里处,平均水深89-139米。

该项目主要设施包括一座生产平台、一座井口平台及两套水下生产系统,通过共15口生产井和6口注水井进行开发。目前Golden Eagle油田已投产的两口生产井日产原油约1.8万桶。该项目预计于2015年达到7万桶的高峰日产量。

中国海洋石油有限公司首席执行官李凡荣先生表示:“在预算内,按计划及世界一流的安全标准建设的Golden Eagle区域开发项目顺利投产,为英国提供了超过2,500个就业机会,并将为公司带来重要的产量贡献。

中国海洋石油有限公司的全资子公司Nexen Petroleum U.K. Ltd. (“Nexen UK”)是Golden Eagle区域开发项目的作业者,持有该项目36.54%的权益,Maersk Oil North Sea UK Ltd. (31.56%)、Suncor Energy UK Ltd. (26.69%)及 Edinburgh Oil and Gas Ltd (5.21%)持有剩余的权益。

