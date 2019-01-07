阿富汗一金矿崩塌 至少酿40死10余伤

人民网讯 据法新社报道，阿富汗官员6日表示，阿富汗东北部巴达克珊省（Badakhshan）科希斯坦县（Kohistan）内一座金矿当天发生坍塌，至少造成40名矿工死亡，10多人受伤。

科希斯坦县县长拉吉（Mohammad Rustam Raghi）透露，6日，当地数名村民正在河床中挖掘一道60公尺深的矿坑，坑壁崩塌时，他们都在坑内。拉吉表示 ，目前尚不清楚矿坑崩塌的原因。巴达克珊省发言人纳札里（Nik Mohammad Nazari）告诉记者，这些矿工在未接受过专业培训的情况下挖矿已达数十年。

阿富汗国家灾难管理局（National Disaster Management Authority）发言人巴哈杜里（Hashmat Bahaduri）表示，国防部已派遣直升机至现场发放现金给受害者家属，并将伤者空运至医院。他证实伤亡人数较多，并称伤亡人数还可能攀升。（老任）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)