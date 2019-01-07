奥地利阿尔卑斯山区发生雪崩2人死亡

据当地媒体6日报道，奥地利阿尔卑斯山区两天来多次发生雪崩，导致2名滑雪者丧生。与此同时，厚重的积雪阻塞交通，迫使一万余名游客滞留当地度假村。

据报道，自当地时间5日上午以来，阿尔卑斯北部山区降落的大雪已超过半米。厚重的积雪压垮树木，阻塞道路，雪崩事故多发。

在奥地利福尔贝格州山区发生的两次雪崩事故中，两名德国年轻男性滑雪者遇难。当时他们都装备齐全，穿着可充气、有助于在雪崩时浮于雪层表面的防护背心。

此外，一名瑞士女子6日在福尔贝格州山区进行单板滑雪运动过程中，不慎在转弯时滑出雪道从一处陡坡摔下，重伤头部后不幸遇难。

厚重的积雪还导致约1.2万名旅游者受困于奥地利上陶恩等多个度假村。直到当地时间6日下午，才有部分游客在救援者帮助下撤离。

雪崩危险程度通常分作5级。奥地利阿尔卑斯山区雪崩危害等级往往仅次于顶级。然而一些滑雪者常无视专业机构的警告，到规定雪道以外的区域“自由行”，从而导致人身伤亡的悲剧发生。

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