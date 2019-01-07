特朗普有意宣布美国进入紧急状态

人民网讯 据CNN报道，特朗普6日称，他或将宣布全国进入紧急状态，为边境墙争取预算。特朗普在离开白宫前告诉记者：“这取决于未来几天会发生什么”。

副总统佩斯6日下午召集国会举行会议，但会后没有表明政府即将重新开门的迹象。马里兰州的民主党参议员卡丹和范霍伦呼吁国会不要通过任何与“结束关门”无关的法案。

两位国会议员在会前告诉记者，他们希望获得57亿美元的边境墙预算。一位共和党议员在会议结束后表示，民主党已经拿到一份详细的政府边境安全建议书， 其中包括边境墙和其他边境保护措施，但没有给出 “合理”的预算以回应。

据消息人士，周末的会谈进行地很好，他们对政府想要什么有了更准确的认识。民主党在会议重申，达成协议需要太长时间，他们将在本周颁布一些拨款法案，但还并未讨论到双方可以达成一致的资金数额。

特朗普6日上午告诉记者，他正在考虑宣布全国进入紧急状态，下午他重申这也许会很快。特朗普4日就曾表示他试图动用紧急权力修建边境墙，尽管这样可能会面临法律诉讼。

这一想法遭到了包括加州民主党众议员希夫在内的一些人的反对，希夫说：“如果杜鲁门在战时不能将钢铁行业国有化，特朗普就没有权力宣布国家进入紧急状态，并在边境修建价值数十亿美元的围墙”。他表示，特朗普仍然有转移矛盾和重新开放政府的负担，他已经把自己逼进了一个角落。如果民主党屈服于特朗普的要求，将加剧这种总统以政府关门来获取国会让步的情况。

不过，特朗普表示，本周初他将举行严肃会谈，他要与受到政府关门影响的工人们联合起来，让国会改变想法。（赵艳）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)