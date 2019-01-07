俄米-28NE攻击直升机升级后战力提升

俄罗斯直升机公司日前表示，俄新式米-28NE型攻击直升机已完成升级改造，多项战斗性能显著提升。

据公司网站发布的消息，此次重点提升了米-28NE直升机的武器系统。例如给这款直升机加装了改进版的“菊花”反坦克系统，该系统配备由雷达和激光制导的9M123M型导弹，对地攻击有效射程可达10公里。

俄专家介绍说，米-28NE直升机原本配有“冲锋-BM”反坦克系统，导弹有效射程达8公里。研发人员在保留该系统的基础上，加装了抗干扰激光制导装置，提高了该系统所用9M120-1型反坦克导弹的打击精度。此外，在叙利亚的作战经验显示，在直升机攻击地面阵地目标时，航空炸弹破坏力很强。因此，俄方为米-28NE直升机配备了FAB-100、FAB-250和FAB-500型航弹，单枚航弹最大重量为500公斤。

米-28NE直升机的通信和防护性能也有较大提升。例如加装了特制通信系统，使其在俄同类机型中得以率先在空中指挥数架攻击型无人机并为其指示打击目标；整体无线电技术性能相当于美国AH-64E型“阿帕奇卫士”攻击直升机；旋翼螺旋桨叶片由防护性更佳的非金属复合材料制成；机身装甲防护性得到强化，有助提高作战生存力；燃料箱结构经过重新设计，可防止燃料爆燃；发动机功率更加合理，提升了在高原和炎热气候下的飞行性能。

另据《俄罗斯报》报道，米-28NE直升机可供出口，该机型最大起飞重量12.1吨，正常起飞重量11.15吨，最高航速为每小时315公里，在正常起飞重量下航程可达425公里，在最大载油量、最低载重下最大航程（即转场航程）达1015公里。（记者栾海）

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