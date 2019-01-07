王毅谈非洲四国行：中非友好牢不可破，一中原则巩固加强

当地时间2019年1月6日，国务委员兼外交部长王毅在即将结束对非洲四国访问时，在达喀尔应询向媒体介绍此行情况和感受。

王毅说，中国外长每年首访都要来非洲，这已成为中国外交的一大特色。之所以几十年持之以恒这么做，不仅是因为我们对非洲有一个承诺，更重要的是由于中国和非洲同为发展中国家，一直是患难与共、相互扶持的兄弟和伙伴，双方需要随时加强战略沟通，深化战略合作。此次四国之行有几点突出感受：

第一点感受是中非友好牢不可破。面对近来某些域外国家对中非合作的蓄意抹黑，非洲各国政府和人民不为挑拨所惑，不被杂音所扰，不仅纷纷站出来仗义执言，而且更为坚定地奉行对华友好政策。这次访问的四国领导人均高度赞赏中国的对非合作，感谢中国为他们国家的发展振兴和民生改善提供的宝贵支持，迫切期待进一步深化对华合作。

第二点感受是坚持多边主义成为共同呼声。面对单边主义不断抬头，国际规则受到挑战，非洲国家意识到，如果任由这种形势发展下去，将严重损害广大发展中国家的正当权益，各国对中方的作用寄予了更大期待。这次访问的四国都愿就此与中方加强协调，共同捍卫多边主义规则，共同推动国际关系民主化。

第三点感受是共建“一带一路”热情越来越高。非洲已成为最积极推进“一带一路”建设的大陆。一大批重点项目在非洲大陆陆续落地生根，开花结果，给当地民众带来了实实在在的福祉。随着共建“一带一路”同非盟《2063年议程》以及各国的发展战略进一步对接，“一带一路”有望在非洲大陆展开更高质量、更高水平的合作。

第四点感受是一个中国原则在非洲得到巩固加强。此次访问的四国中，布基纳法索和冈比亚都是同中国复交不久的国家。两国领导人都强调，同中国复交是自主选择，是正确决断，得到人民支持，符合国家利益，将继续坚定不移地奉行一个中国政策。坚持一中原则，在非洲大陆已成为各方共同遵循的政治共识。（记者 邢建桥 王腾）

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