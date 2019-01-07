塞内加尔总统萨勒会见王毅

2019年1月6日，塞内加尔总统萨勒在达喀尔总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

萨勒对日前中国月球探测器成功着陆月球背面表示热烈祝贺，表示非洲朋友由衷自豪和高兴，希望加强同中国在科技创新领域的合作。

萨勒表示，塞内加尔人民对习近平主席去年的访问记忆犹新。塞中关系充满活力，务实有效，堪称典范，希望进一步深化塞中各领域合作。

萨勒表示，中方成功主办中非合作论坛北京峰会，体现了发展非中关系的战略眼光。非洲朋友心里清楚谁才是真正的朋友。非中双方是相互尊重、互利共赢、并肩前行的关系。塞方致力于深化与中国的全面战略合作伙伴关系，将在国际场合支持中国的正当立场。

王毅表示，去年习近平主席对塞进行成功历史性访问，给中塞关系发展注入强劲动力。中塞两国政治互信牢固，为双方在各领域开展高质量合作夯实了坚实基础。中方愿意做塞持久可靠的合作伙伴。作为中非合作论坛共同主席国，中塞双方要密切配合，积极对表，共同推进北京峰会成果落地，构建更加紧密的中非命运共同体。（记者 邢建桥 王腾）

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