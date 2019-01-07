奇幻片《海王》实现北美周末票房榜“三连冠”

美国华纳兄弟影片公司发行的奇幻片《海王》本周继续强势表现，以三天入账3070万美元实现北美周末票房榜“三连冠”。

《海王》成本高达2亿美元，但是其大投入也收获了大回报。该片的北美票房总收入已超过2.59亿美元，全球票房总收入更是超过9.4亿美元，从而超越2016年《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》的8.73亿美元，成为由DC漫画角色组成的“DC扩展宇宙”系列电影中全球票房收入最高的一部影片。

《海王》由华裔导演温子仁执导，在当红美剧《权力的游戏》中饰演“马王”卓戈·卡奥的杰森·莫玛饰演半人类、半亚特兰蒂斯血统的“海王”亚瑟·库瑞。出生在人类世界的库瑞重返神秘的大洋底部，阻止自己同母异父的兄弟一统海底七大王国、进攻人类世界的企图。

索尼公司的惊悚片《密室逃生》是2019年第一部在北美大范围上映的新片，在上映首周末三天入账1800万美元，出人意料地冲到北美周末票房榜第二位。亚当·罗比特尔执导的这部影片讲述6位互不相识的陌生人获邀参加密室逃脱游戏，然而他们很快发现所谓的游戏变成了真正的生死考验。

迪士尼公司发行的奇幻音乐片《新欢乐满人间》本周末三天入账1577万美元，排名第三。该片由罗布·马歇尔执导，改编自英国作家P·L·特拉弗斯的同名小说，是1964年经典影片《欢乐满人间》的续集。

索尼公司发行的动画片《蜘蛛侠：平行宇宙》本周末三天入账1301万美元，排名第四。派拉蒙影业发行的最新一部“变形金刚”电影《大黄蜂》本周末入账1277万美元，排名第五。（记者高山）

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