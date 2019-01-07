乌兹别克斯坦将把旅游业打造成为重要支柱产业

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前签署了2019-2025年乌旅游业发展规划，将通过简化签证、加快基础设施建设和改善服务水平等多种方式，将旅游业打造成为乌经济发展的重要支柱产业。

乌兹别克斯坦副总理阿齐兹·阿卜杜哈基莫夫说，根据发展规划，乌将争取在2025年吸引外国游客数量超过900万人次，其中包括来自非独联体国家游客200万人次，并将旅游业占乌国内生产总值的比重从2017年的2.3%提升至2025年的5%。

为进一步吸引外国游客，从今年2月1日起，乌将再对45个国家游客实行为期30天的免签证制度，并将电子签证系统扩展至76个国家。

乌兹别克斯坦地处中亚心脏地带，曾是古丝绸之路上的重要商贸驿站，境内拥有7300多处文化遗迹，其中希瓦、布哈拉和撒马尔罕等地拥有多处珍贵的世界文化遗产和建筑古迹。

为吸引更多外国游客，乌从2018年开始简化签证程序，启用电子签证系统，并举办首届国际旅游投资论坛。乌国家旅游委员会的统计数据显示，2018年访乌外国游客数量达530万人次，较上一年增长近一倍。（记者蔡国栋）

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