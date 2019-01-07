王毅同塞内加尔外长卡巴举行会谈

2019年1月6日，国务委员兼外交部长王毅在达喀尔同塞内加尔外长卡巴举行会谈。

王毅表示，去年习近平主席对塞内加尔的历史性访问取得巨大成功，增进了互信，深化了友谊。在两国元首战略引领下，中塞关系不断深入发展。塞在西非地区率先同中国签署“一带一路”合作文件，现在又担任中非合作论坛共同主席，这为两国关系开辟了新领域，增加了新内涵。中方愿同塞方密切合作，以强劲的中塞关系推动中非合作论坛和中非全面战略合作伙伴关系发展，推动论坛北京峰会成果尽快落地。中方赞赏塞在涉及中国核心利益问题上始终理解和支持中方正当立场，将继续坚定支持塞方走适合自身国情的发展道路以及维护自身正当权益的努力。希望双方不断增进政治互信，为深化务实合作夯实坚实基础，提供更强劲动力。中方愿根据塞方需要，积极推进商定的基础设施项目建设，拓展工业园等新兴领域合作，同时在充分尊重塞方意愿基础上，在塞方关注领域探讨开展三方或多方合作，实现互利共赢。

王毅表示，中国刚刚庆祝改革开放40周年。经过40年努力，中国不仅实现了自身快速发展，同时也对世界的和平与发展产生重大积极影响。随着中国进一步发展壮大，将有更多能力和资源帮助支持其他发展中国家。当前多边主义遭受挑战，中非更有必要加强命运共同体意识，团结合作，维护好发展中国家的正当权益。中方愿同非方加紧将“八大行动”同非洲各国发展战略有效对接，把已签“一带一路”合作文件转化为具体行动，为非洲提升自主发展能力和维护和平安全提供力所能及的帮助。

卡巴表示，塞中关系具有战略性和全面性。中国是塞内加尔重要战略伙伴，也是真正关心塞发展的朋友。在习近平主席的卓越领导下，中国成功使7亿多人脱贫，取得伟大发展成就，为世界和平稳定作出重要贡献，塞方对此高度赞赏和钦佩。当前塞中关系高质量发展，内容丰富，成果显著，高速公路等重大基础设施项目陆续完成或推进，为塞发展振兴发挥了重要作用。习近平主席提出的“一带一路”倡议和“八大行动”同非盟《2063年议程》以及萨勒总统提出的“振兴塞内加尔计划”高度契合，有助于实现非中互利共赢，塞方将加紧对接、大力推进。塞方重申坚持一个中国原则。塞方将与中方密切配合，共同履行好作为中非合作论坛共同主席职责，推进论坛机制建设，落实好北京峰会成果，为非中全面战略合作伙伴关系发挥积极作用。（记者邢建桥 王腾）

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