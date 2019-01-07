《越南研究》创刊号在京发布 越南研究智库联盟成立

人民网北京1月5日电 《越南研究》首发式暨越南研究智库联盟第一届高端论坛5日在北京举行，广西师范大学、广西人文社会科学发展研究中心、社会科学文献出版社共同发布了《越南研究》。

《越南研究》由广西师范大学越南研究院主办，作为目前国内研究越南历史、文化、政治、经济等的专门刊物，旨在搭建我国越南研究的学术平台，加强本领域国内外学者的交流和对话，推进、拓展和深化越南前沿研究。

本次发布为《越南研究》创刊号，按照文章内容分“特邀专论”“中越关系”“越南文化”“汉喃文献与越南研究”四部分，其中，“特邀专论”阐述了越美关系的现状，展望了两国关系的未来；“中越关系”四篇文章就晚清民国中越交往中的事件进行分析，并就中越现代在渔业文化旅游开发中可资借鉴的方面进行了探讨；“越南文化”四篇文章主要围绕越南历史上的史学发展、典章制度展开探讨，并比较了中越京族的海神信仰；“汉喃文献与越南研究”两篇文章主要介绍越南汉文碑铭文献和越南汉喃研究院所藏华人家谱，从史料方面深化相关研究。

中越两国有着悠久而紧密的往来联系。历史上的中越关系在古代中国与周边国家关系体系中占有极其重要的地位，且素来备受关注。中华人民共和国成立之后，中越两国人民更是在并肩战斗中续写了两国的传统友谊，结下了“同志加兄弟”的革命情谊。而今，中越双方本着“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”的方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的精神，建立和发展起全面战略合作伙伴关系。在此背景下，深化越南研究和加强中越关系的探讨，仍是中外学术界广泛关注的当代国际关系的热点话题和前沿性学术研究课题之一。

越南研究智库联盟在《越南研究》首发式后举行了成立仪式，由广西师范大学越南研究院常务副院长陈国保宣读《越南研究智库联盟成立倡议》，并进行了签字仪式。广西师范大学越南研究院联合国内其他高校的越南研究中心和机构，组建越南研究智库联盟，以搭建我国越南研究更加广阔的学术平台，进一步加强国内外同行学者在越南研究领域的交流和对话，推进、拓展和深化越南前沿研究，不断提升越南研究的理论水平，促进高水平研究成果的产出。

广西师范大学与越南在文化教育方面保持着友好而密切的交流合作关系，目前，广西师范大学是国内接收和培养越南留学生最多的高校，也是全国唯一在越南建立孔子学院的高校。2017年，广西师范大学越南研究中心入选教育部国别和区域研究备案中心，为广西师范大学与国内外越南研究同行的交流与合作提供了新的契机。为进一步发挥广西师范大学在越南研究方面的优势和特色，2018年10月，学校在原越南研究中心的基础上组建越南研究院。（赵艳）

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